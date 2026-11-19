O Instituto Minha Vida Protegida lança a campanha “Rumo aos 20% — Desafio 2027”, um chamado à mobilização do mercado de seguros para ampliar o acesso à proteção financeira no Brasil. Com o lema “Eu assumo essa responsabilidade”, a iniciativa estabelece como meta contribuir para que o país alcance 20% de pessoas com Seguro de Vida até o final de 2027, por meio da educação securitária e de uma comunicação mais próxima das necessidades da população.

A campanha toma como referência a pesquisa FenaPrevi/Datafolha de 2024, na qual 18% dos entrevistados declararam possuir Seguro de Vida. O resultado evidencia o desafio de levar essa proteção a uma parcela maior da sociedade e inspira o manifesto “Os 82% que ainda não protegemos”, assinado pelo presidente do Instituto, Rogério Araújo, que acompanha o lançamento da mobilização.

Para Araújo, a evolução do mercado de seguros precisa ser acompanhada por uma mudança na forma de apresentar o Seguro de Vida, conectando suas possibilidades de proteção à realidade das famílias. “O brasileiro não rejeita o Seguro de Vida. Muitas vezes, rejeita a maneira como ele lhe é apresentado. Precisamos falar menos de produtos e mais de pessoas, menos de apólices e mais de projetos de vida, menos de vendas e mais de educação, planejamento e proteção financeira”, afirma.

A proposta é estimular uma abordagem que considere as necessidades de cada pessoa e ajude a compreender como o Seguro de Vida pode fazer parte das decisões financeiras e dos planos para o futuro. Ao colocar as famílias no centro dessa conversa, a campanha busca ampliar o conhecimento sobre proteção e sua relação com a preservação da renda e a continuidade dos projetos de vida.

Nesse processo, o corretor de seguros tem papel central como orientador, ao identificar necessidades, esclarecer dúvidas e apresentar soluções adequadas a diferentes momentos de vida. A mobilização também envolve seguradoras e entidades, que podem contribuir para tornar o assunto mais acessível e presente no cotidiano da sociedade.

“O mercado de seguros cresce, evolui, investe em tecnologia e desenvolve novas soluções. Mas precisamos nos perguntar como esse avanço pode chegar a mais brasileiros. Nossa meta é contribuir para que o país alcance 20% de pessoas com Seguro de Vida até o final de 2027, e essa transformação exige o envolvimento de todo o mercado”, destaca Araújo.

O lema “Eu assumo essa responsabilidade” reforça o convite para que profissionais e organizações participem da campanha e incorporem a educação securitária ao relacionamento com seus públicos. A proposta é somar esforços para ampliar a conscientização sobre planejamento e proteção financeira, em sintonia com o propósito de “Cuidar e Proteger” do Instituto.

“Os 82% que ainda não protegemos não representam apenas oportunidades de negócios. Representam milhões de vidas, famílias e histórias que merecem proteção. Precisamos olhar para essas pessoas com responsabilidade e entender que o desafio é de todos nós”, conclui o presidente.