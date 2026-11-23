O Grupo Generali está no caminho para superar todas as metas estabelecidas em seu plano estratégico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, lançado em janeiro de 2025. O programa tem como foco o crescimento rentável, a excelência operacional, o fortalecimento do relacionamento com clientes e a geração de valor sustentável no longo prazo. Os avanços refletem o desempenho dos negócios, a geração de caixa, a remuneração aos acionistas e a adoção crescente de inteligência artificial (IA).

A companhia estima alcançar, até o fim de 2026, crescimento anual composto (CAGR) superior a 14% no lucro por ação (EPS) ajustado, considerando 2024 como base, acima da meta inicial de 8% a 10%. A geração acumulada de fluxo de caixa líquido da holding (Net Holding Cash Flow) deverá superar € 7,6 bilhões no mesmo período, colocando a seguradora em condições de ultrapassar o objetivo de mais de € 11 bilhões estabelecido para 2027.

A remuneração aos acionistas também avança em linha com os objetivos traçados, com previsão de expansão anual composta superior a 10% nos dividendos por ação. Além disso, dos € 1,5 bilhão previstos para recompra de ações, € 1 bilhão já foi executado.

A Generali conta com um modelo de negócios diversificado e resiliente, sustentado pelas contribuições dos segmentos de Vida, Ramos Elementares (P&C) e Gestão de Ativos e Patrimônio (Asset & Wealth Management).

No segmento de Vida, o Grupo vem transformando seu portfólio, ampliando a participação de reservas com menor exigência de capital, que representam aproximadamente 75% do total. Essa composição contribui para maior previsibilidade e sustentabilidade dos resultados. A expectativa é de crescimento anual composto de 5% no resultado operacional entre 2024 e 2026.

Em Ramos Elementares, a rentabilidade técnica, a disciplina na subscrição de riscos e a gestão de sinistros sustentam a expansão das operações. A projeção é de alta anual composta de 12% no resultado operacional entre 2024 e 2026.

Já Gestão de Ativos e Patrimônio vem ampliando sua contribuição à diversificação dos resultados, impulsionada pelo fortalecimento das capacidades da Generali Investments e pela integração de operações adquiridas. Clientes terceiros representam 44% do total de ativos sob gestão da empresa nos nove primeiros meses de 2026.

A inovação tecnológica é um dos pilares do plano, que prevê investimentos de € 1,2 bilhão a € 1,3 bilhão em inteligência artificial e tecnologia até 2027. Desse total, € 900 milhões já foram aplicados desde o início do ciclo.

Atualmente, o Grupo conta com 16 iniciativas prioritárias de aplicação de IA em áreas como precificação, subscrição de riscos, gestão de sinistros e operações. A expectativa é que a tecnologia gere benefícios acumulados superiores a € 200 milhões no resultado operacional até 2026, além de contribuir para ganhos de produtividade, aprimoramento dos serviços e melhoria da experiência dos clientes.

Além dos avanços tecnológicos, a companhia mantém foco no relacionamento com clientes e no desenvolvimento de seus profissionais. A taxa de retenção de clientes alcança 89%, enquanto o engajamento dos colaboradores registra 86%. A Generali também investe em iniciativas de capacitação para preparar suas equipes diante das transformações do setor.