Depois de participarem da criação e do desenvolvimento de uma plataforma de multicálculo de outro fornecedor, Billy Marques e Leonardo Xavier decidiram investir em um novo projeto. Os profissionais, que acumulam quase 30 anos de experiência no setor, acabam de lançar a Inly, empresa de tecnologia sediada em Rio Claro, no interior de São Paulo, que chega ao mercado com uma proposta de simplificar o processo de cotação e ampliar as oportunidades comerciais das corretoras.

Os dois executivos estiveram à frente do desenvolvimento do Aggilizador, solução da Agger, empresa adquirida pela Dimensa em 2025, em uma operação de R$ 260 milhões. Enquanto Marques atuou na concepção do produto, na estratégia de negócios e no relacionamento com o mercado, Xavier foi responsável pela arquitetura e pelo desenvolvimento tecnológico da plataforma. Agora, a dupla pretende utilizar a experiência acumulada para construir uma solução independente, sem as limitações impostas pela infraestrutura de sistemas legados.

“Quando você passa tantos anos desenvolvendo tecnologia para um mesmo mercado, aprende muito com o que deu certo, mas também com aquilo que poderia ter sido feito de outra maneira. Nós conhecemos os desafios do corretor porque convivemos com eles durante anos. A Inly nasceu justamente dessa experiência”, explica Billy Marques, CEO.

A Inly inicia suas operações com cotações de seguros Auto e Frota, permitindo consultar diferentes seguradoras em um único ambiente. Uma das funcionalidades é a utilização de inteligência artificial para identificar e extrair informações de documentos, como apólices, propostas, CNHs e documentos de veículos. A tecnologia auxilia no preenchimento dos formulários e reduz a necessidade de digitação de dados que já estão disponíveis nos arquivos apresentados pelo corretor.

Outro recurso permite trabalhar com diferentes cenários de uma mesma cotação, modificando franquias, assistências, coberturas de vidros, carro reserva e valores segurados diretamente na tela de resultados, sem a necessidade de reiniciar o processo. A plataforma também identifica divergências entre as coberturas solicitadas e aquelas efetivamente apresentadas pelas seguradoras, uma funcionalidade que pode contribuir para uma análise mais precisa das propostas.

A estabilidade operacional foi uma das prioridades do desenvolvimento, segundo Leonardo Xavier. A proposta é reduzir o tempo gasto com tarefas administrativas e evitar problemas de desempenho que comprometem a produtividade das corretoras.

“Desde o início, nossa preocupação foi construir uma plataforma estável, com retorno rápido das cotações e uma experiência simples para o corretor. Desenvolvemos formulários inteligentes, de fácil preenchimento, e buscamos reduzir etapas desnecessárias. Sabemos o quanto a instabilidade dos sistemas prejudica a rotina das corretoras, por isso estabilidade e performance foram prioridades desde a concepção da Inly”, explica Xavier.

Além das funcionalidades de cotação, a empresa desenvolveu a Vitrine de Seguros, ferramenta que permite às corretoras disponibilizar formulários personalizados em seus sites e canais digitais. Por meio desse recurso, os consumidores podem fornecer informações para receber uma estimativa de preço ou solicitar atendimento, dependendo das configurações adotadas pela corretora. A intenção é transformar os canais digitais em instrumentos de prospecção, mantendo o profissional responsável pela orientação e pelo relacionamento com o cliente.

A estratégia de crescimento prevê a incorporação gradual de novos ramos, começando por Residencial, Empresarial, Condomínio, Vida Individual e Vida em Grupo. A expansão será acompanhada pelo desenvolvimento de novas funcionalidades, mas os fundadores descartam, pelo menos neste momento, transformar a ferramenta em um sistema completo de gestão administrativa das corretoras.

“Não queremos fazer tudo. Queremos fazer uma coisa excepcionalmente bem: ajudar o corretor a vender seguros. Nosso foco é ser uma plataforma de vendas, com excelência em cotação. Vamos ampliar os ramos, trazer novas funcionalidades e evoluir o produto, mas sem perder essa essência”, afirma Marques.

A Inly chega ao mercado com mensalidade de R$ 59,80 por licença, sem contrato de fidelidade, e oferece um período de teste gratuito de 15 dias, sem exigência de cartão de crédito. Os recursos de importação de documentos por inteligência artificial têm cobrança adicional, de acordo com o consumo.

Para Marques, permitir que os corretores experimentem a solução antes da contratação é também uma maneira de colocar à prova a proposta desenvolvida pela empresa. “A melhor forma de mostrar o que construímos é deixar o corretor experimentar. Queremos que ele utilize a ferramenta, conheça as funcionalidades e tire suas próprias conclusões. A experiência precisa falar por si”, conclui.