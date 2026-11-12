Bradesco Seguros promove 19º Fórum da Longevidade

O Grupo Bradesco Seguros realiza, no dia 17 de novembro, a 19ª edição do Fórum da Longevidade, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Com o tema “Novos Horizontes”, o encontro começa às 14h e reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir os desafios e as oportunidades relacionados ao aumento da expectativa de vida, incluindo saúde, relações sociais, comportamento e planejamento financeiro.

A programação será conduzida pela apresentadora Amanda Françozo e contará com a participação do médico e gerontólogo Alexandre Kalache, consultor de longevidade do Grupo Bradesco Seguros. Entre os convidados estão o neurocientista Pedro Calabrez, a historiadora Mary Del Priore, os economistas Eduardo Giannetti e Myriã Bast e o geriatra Daniel Azevedo.

O evento também terá a participação internacional de Margaret Gillis, fundadora do International Longevity Centre Canada (ILC Canada), organização voltada à promoção dos direitos e da inclusão das pessoas idosas.

Um dos destaques será a homenagem à escritora Conceição Evaristo, que receberá o reconhecimento de “Ícone da Longevidade”. A programação cultural inclui apresentações da atriz e cantora Laila Garin, na abertura, e do cantor e compositor Michel Teló, no encerramento.

Durante o Fórum, o Grupo Bradesco Seguros também realizará a entrega dos Prêmios da Longevidade, promovidos desde 2011. A premiação contempla as categorias Jornalismo e Histórias de Vida, reconhecendo trabalhos que abordam o envelhecimento e a qualidade de vida. A seleção é conduzida por um júri multidisciplinar.

Outra iniciativa apresentada pela companhia é o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), desenvolvido em parceria com Alexandre Kalache e lançado em 2024. A ferramenta gratuita permite uma avaliação individual baseada em seis pilares: atitudes em relação à longevidade, saúde física, saúde mental, interações sociais e meio ambiente, cuidados de saúde e prevenção, e finanças.

O indicador busca estimular a reflexão sobre hábitos e comportamentos relacionados ao envelhecimento e pode ser acessado pelo site indicadordelongevidade.com.br.

Para Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, o envelhecimento da população exige uma discussão permanente sobre as transformações sociais e as necessidades das diferentes gerações.

“A longevidade deixou de ser uma discussão voltada apenas ao amanhã e passou a fazer parte de questões que impactam a sociedade hoje. Isso exige que o assunto seja tratado de forma contínua, acompanhando as mudanças de comportamento e as necessidades das diferentes gerações. Com o Fórum, buscamos contribuir para que essa conversa avance, trazendo reflexões que façam sentido para a realidade das pessoas e ajudem a compreender as transformações que já estão acontecendo na sociedade”, afirma.