A Tivit, multinacional brasileira de tecnologia integrante do Grupo Almaviva, anunciou a chegada de Daniela Pereira como diretora de People, Culture & Performance. A executiva assume a área de gestão de pessoas em um momento de transformação dos negócios da companhia e de consolidação de sua atuação no grupo italiano.

Com mais de 25 anos de experiência profissional, Daniela acumula passagens por empresas como Banco Bradesco, Samsung, International Paper, Votorantim Celulose e Papel, Allied Tecnologia e Myralis Farmacêutica, onde atuou em posições de liderança.

Na nova função, será responsável por iniciativas voltadas ao fortalecimento da cultura organizacional, desenvolvimento e avaliação de lideranças, valorização de profissionais e atração de talentos. Entre as prioridades também está o alinhamento das competências das equipes às necessidades estratégicas da companhia.

“Estamos vivendo uma etapa importante de evolução da Tivit, e as pessoas são fundamentais para o sucesso dessa jornada. Meu objetivo é contribuir para o fortalecimento de uma cultura orientada ao crescimento dos negócios, à colaboração e ao desenvolvimento profissional”, afirma Daniela.

A executiva também dará continuidade aos programas de desenvolvimento e mobilidade interna, entre eles o Projeto Girafa, que capacita profissionais das equipes de atendimento para assumir funções técnicas, ampliando as oportunidades de carreira na companhia e em outras empresas do Grupo Almaviva.

Daniela é formada em Psicologia pela Universidade São Judas Tadeu, possui pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos pela PUC-Campinas e mestrado em Administração pela Universidade São Marcos.