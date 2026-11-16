EXCLUSIVO – O Brasil registrou 232.382 afastamentos do trabalho por transtornos mentais no primeiro semestre de 2026, queda de 13,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 267.690 registros, segundo levantamento da Cajuína com base em dados públicos do INSS e do Ministério da Previdência Social. Apesar do recuo, o volume mantém em evidência o impacto dessas condições sobre a capacidade de trabalho e os desafios das empresas na prevenção, na assistência e no acesso ao atendimento psicológico.

No ano completo de 2025, a Previdência Social concedeu 546.254 benefícios por incapacidade temporária decorrentes de transtornos mentais e comportamentais, crescimento de 15,66% em relação ao ano anterior. Já no recorte do primeiro semestre de 2026 analisado pela Cajuína, os registros classificados como outros transtornos ansiosos lideraram, com 74.016 casos, cerca de 32% do total, seguidos pelos episódios depressivos, com 50.859.

Na saúde suplementar, parte dessa discussão já ultrapassa a existência de cobertura no contrato. Desde agosto de 2022, os planos regulamentados ou adaptados à Lei nº 9.656/1998 com cobertura ambulatorial não podem limitar numericamente as consultas e sessões com psicólogos, observada a prescrição do médico assistente. A regra estabeleceu uma garantia assistencial, mas a experiência de utilização também depende da disponibilidade da rede e das condições de acesso ao serviço.

A possibilidade de conseguir atendimento psicológico passou a pesar já na escolha do plano de saúde pelas pequenas empresas, segundo a BlissHub. Nas conversas com os clientes, dúvidas sobre rede, horários e custo das sessões aparecem durante a cotação. Antes, relata a empresa, a discussão sobre saúde mental costumava começar depois do afastamento de um trabalhador.

Rodrigo Rosalin, da Bliss Hub

“Antes era ‘o plano cobre psicólogo?’. Hoje é ‘a minha equipe vai conseguir ser atendida?”, questiona Rodrigo Rosalin, diretor comercial da BlissHub, em entrevista.

A percepção não vem acompanhada de um levantamento quantitativo da carteira, mas aponta uma mudança no tipo de orientação solicitado ao corretor. Além de comparar mensalidades e coberturas, o profissional precisa avaliar se o produto oferece condições compatíveis com a localização, a rotina e o orçamento dos trabalhadores.

Rosalin, discuti que essa análise deve responder a três questões: onde estão os profissionais credenciados, em quais horários atendem e quanto custa manter o acompanhamento ao longo dos meses. Nas pequenas empresas, onde nem sempre há uma área estruturada de benefícios, o corretor pode ser a principal referência do empregador para essa escolha.

A quantidade total de prestadores de uma operadora, por exemplo, não esclarece se há psicólogos ou psiquiatras próximos de onde os funcionários vivem e trabalham. A recomendação da companhia é cruzar a distribuição da equipe com a rede de cada produto e verificar as condições de agendamento. Informações públicas sobre reclamações das operadoras também podem ajudar na avaliação, embora não substituam a análise daquela rede.

A dificuldade de encontrar agenda, por sua vez, não afasta as obrigações da operadora. A ANS estabelece prazo máximo de dez dias úteis para consulta ou sessão com psicólogo, conforme as regras de garantia de atendimento. Esse prazo se refere ao acesso a um prestador habilitado, e não necessariamente ao profissional escolhido pelo beneficiário. Quando não houver disponibilidade, o consumidor deve procurar a operadora para que ela providencie uma alternativa.

Conseguir iniciar o atendimento é apenas uma das etapas. Na experiência relatada pela Bliss, custo e horário passam a ter maior peso na continuidade. Uma equipe que trabalha em horário comercial pode encontrar dificuldades para encaixar sessões regulares na jornada. Já uma coparticipação aparentemente pequena, quando cobrada a cada atendimento, pode se tornar uma despesa relevante em tratamentos prolongados.

É nesse momento que surge o que a empresa descreve como “abandono silencioso”: o beneficiário interrompe o acompanhamento sem necessariamente registrar uma reclamação ou comunicar a dificuldade ao corretor. “A pessoa não reclama; ela só para de ir. Por isso a escolha do plano é só metade do trabalho. A outra metade é saber se as pessoas conseguiram usar”, afirma o executivo.

A avaliação do contrato deve considerar também as condições de reembolso, quando previsto, os procedimentos para encaminhamento e autorização e a oferta de atendimento remoto. Segundo a companhia, a telepsicologia pode ajudar a contornar dificuldades de deslocamento e horário, mas é necessário verificar quais profissionais estão disponíveis e como o serviço se integra à assistência contratada.

Nas pequenas empresas, essas decisões convivem com uma margem mais restrita de negociação. Em regra, os contratos coletivos com menos de 30 beneficiários são reunidos em agrupamentos pela operadora para cálculo e aplicação de um percentual comum de reajuste. O objetivo é diluir o risco entre os contratos, respeitadas as exceções previstas na regulamentação.

Nos dois primeiros meses de 2026, o reajuste médio dos contratos coletivos com até 29 vidas foi de 13,48%, ante 8,71% entre aqueles com 30 vidas ou mais, segundo dados do Painel de Reajustes de Planos Coletivos da ANS divulgados pela Agência Brasil. Os percentuais correspondem àquele período e não representam um aumento uniforme para todas as empresas.

As possibilidades comerciais costumam envolver condições de carência, escolha entre produtos com ou sem coparticipação e oferta de serviços adicionais, conforme a operadora e o contrato. A rede de um produto e o reajuste aplicado ao agrupamento, porém, não são livremente definidos para cada pequena empresa. Para o corretor, isso exige explicar as limitações antes da assinatura e dimensionar o custo do benefício para empregador e funcionário.

A composição dos serviços também precisa estar clara. A telepsicologia é uma modalidade de atendimento que pode integrar o plano ou ser contratada separadamente. Já os programas de apoio ao empregado costumam oferecer acolhimento breve e, conforme o desenho do serviço, orientação financeira, jurídica ou familiar.

Na avaliação da Bliss, esses programas podem funcionar como uma porta de entrada, desde que exista encaminhamento para acompanhamento contínuo quando necessário. A empresa alerta para o risco de o empregador interpretar um pacote limitado de atendimentos como substituto de uma estrutura de assistência. Ao corretor cabe esclarecer o alcance de cada contratação; a definição do tratamento e os encaminhamentos pertencem aos profissionais de saúde.

Depois da venda, acompanhar o funcionamento do benefício é um desafio adicional. A companhia relata que, no segmento de pequenas empresas, dispõe de pouca ou nenhuma informação de utilização. O suporte ocorre principalmente por meio de conversas, solicitações de ajuda para marcar consultas e reclamações sobre a rede.

Embora para uma empresa como a Bliss, a renovação um sinal favorável da relação com o cliente, a permanência no contrato, isoladamente, não demonstra que os trabalhadores conseguiram atendimento ou mantiveram o tratamento. A empresa reconhece que ainda não possui um caso documentado com resultados medidos em saúde mental.

Com a expansão para empresas maiores, a companhia afirma estar estruturando formas de acompanhar o acesso. Entre os indicadores que considera relevantes estão o tempo até a primeira consulta, a continuidade do acompanhamento após alguns meses e as reclamações sobre falta de profissionais ou de agenda. São medidas que podem ajudar a avaliar a assistência, mas a entrevista não apresenta uma série de resultados já obtidos.

Esse acompanhamento exige preservar a confidencialidade dos trabalhadores. Rosalin defende que o corretor trabalhe com informações cadastrais e contratuais, sem acesso a diagnósticos ou detalhes individuais do atendimento. A empresa também ressalta que relatórios agregados precisam de cuidado em equipes pequenas, nas quais poucos elementos podem permitir identificar uma pessoa.

O acesso à assistência, contudo, é apenas uma parte da discussão sobre saúde mental no trabalho. A nova redação do capítulo 1.5 da NR-1, em vigor desde 26 de maio de 2026, incluiu expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais. As orientações do Ministério do Trabalho abrangem aspectos da organização das atividades, como excesso de trabalho, metas impossíveis e assédio.

A aplicação de sanções relacionadas aos dispositivos discutidos no Supremo Tribunal Federal foi suspensa temporariamente. Em 24 de setembro, o ministro André Mendonça prorrogou a medida por mais 90 dias, no âmbito da ADPF 1316, para permitir a continuidade das negociações. A decisão trata das penalidades alcançadas pela controvérsia e não equivale à suspensão integral da NR-1.

Para a Bliss, oferecer atendimento psicológico não resolve, por si só, condições de trabalho que contribuem para o adoecimento. O corretor pode orientar a contratação, esclarecer dificuldades de acesso e apoiar o cliente na interlocução com a operadora. A identificação e o controle dos riscos ocupacionais, assim como o cuidado clínico, exigem outras competências e responsabilidades.

Na articulação defendida pela companhia, os profissionais de segurança do trabalho contribuem para identificar os riscos, o RH organiza prioridades e orçamento, e o corretor avalia os contratos disponíveis para atender às necessidades de assistência.

“A responsabilidade do corretor termina onde começam o cuidado clínico e a gestão do ambiente de trabalho. Ele não diagnostica, não indica tratamento e não substitui o programa de gerenciamento de riscos da empresa”, analisa, Rodrigo.

Nicholas Godoy