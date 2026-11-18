EXCLUSIVO – O Senado Federal celebrou, na manhã da última terça-feira (17), em Brasília, os 75 anos da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Em sessão especial no Plenário, parlamentares e representantes do mercado segurador homenagearam a trajetória da entidade e discutiram como ampliar o alcance do seguro entre famílias, produtores rurais e empresas.

Ao abrir a cerimônia, o senador Eduardo Gomes (PL-TO), autor do requerimento da homenagem, apresentou a projeção da CNseg de que a arrecadação do setor chegue a R$ 808 bilhões em 2026, o equivalente a 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Gomes destacou também os pagamentos feitos aos brasileiros. No primeiro semestre, foram R$ 126 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. “São recursos que retornam diretamente à sociedade, apoiando famílias e empresas em momentos cruciais”, afirmou.

Na sequência, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) levou a discussão para o campo. Diante de secas, enchentes e geadas mais frequentes, a quebra de uma safra pode obrigar o produtor a renegociar a dívida com o banco antes do próximo plantio. Na avaliação da senadora, ampliar a cobertura do seguro rural daria mais segurança tanto ao banco que concede o crédito quanto ao agricultor que precisa voltar a produzir depois de uma perda.

Autora do projeto que deu origem à Lei nº 15.526/2026, que modernizou o seguro rural, Tereza Cristina cobrou previsibilidade nos recursos públicos destinados a subsidiar a contratação das apólices. Também apontou a necessidade de um fundo para catástrofes e de seguradoras e resseguradoras com capacidade para assumir esses riscos. “Quando protegemos a safra, protegemos a mesa dos brasileiros”, afirmou.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, tratou de duas barreiras à expansão do seguro. A primeira é o preço para as famílias que precisam da cobertura e têm pouca margem no orçamento para contratá-la. A segunda é a falta de informação para que pessoas e empresários reconheçam os riscos a que estão expostos e decidam como se proteger. Na avaliação do dirigente, cabe ao setor “fazer com que o seguro seja universalizado no Brasil”. Ele destacou o trabalho dos corretores que chegam às famílias e às empresas mesmo nas regiões mais distantes dos grandes centros.

Dyogo citou a pandemia de covid-19, as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul e as secas em diferentes regiões do país como episódios em que as indenizações ajudaram famílias, produtores e empresas a retomar suas atividades. Para o dirigente, chegar aos públicos ainda pouco atendidos faz parte do caminho para cumprir a meta do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros de alcançar o equivalente a 10% do PIB.

Na habitação, o ex-ministro das Cidades e deputado federal eleito pelo Pará, Jader Barbalho Filho (MDB), contou que, na retomada do Minha Casa, Minha Vida, uma das questões era definir como funcionariam os seguros vinculados aos financiamentos. “Nós reconstruímos e colocamos o programa de pé em 40 dias”, recordou. Segundo ele, a CNseg participou das discussões sobre as coberturas. Em 2025, as seguradoras pagaram perto de R$ 2 bilhões em indenizações a beneficiários do programa, afirmou.

O superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, observou que as provisões técnicas do mercado supervisionado superam R$ 2 trilhões. Para ele, o volume ainda é pequeno diante das necessidades do país, e o desafio é promover uma “expansão com qualidade”. Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade MAG, chamou a atenção para a orientação que o setor pode oferecer a quem precisa preservar a renda e o patrimônio ao longo da vida. “Somos, na verdade, grandes educadores financeiros”, afirmou.

Para Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, uma das contribuições do mercado ao longo dessas sete décadas e meia foi a formação de capital de longo prazo. O executivo associou a modernização da legislação à maior segurança jurídica e recorreu a dois extremos para ilustrar o que chamou de “um produto com função social explícita”. A mesma atividade que oferece proteção a quem compra um celular, observou, participa da estruturação de grandes operações.

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), ex-ministro de Portos e Aeroportos, lembrou o alagamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, durante as enchentes de 2024. Na ocasião, relatou, o governo se deparou com dúvidas sobre as coberturas e a modelagem dos contratos. Para o deputado, o avanço das concessões em transportes e saneamento aumenta a demanda por seguros. Ao se dirigir aos representantes do setor, colocou o Legislativo à disposição para discutir essas questões. “Conte com a Câmara, conte com o Senado”, disse.

Último convidado da mesa a discursar, o presidente da Fenacor, Armando Vergílio, voltou à questão de quem leva essas coberturas ao consumidor. Segundo ele, a federação e seus 24 sindicatos representam mais de 87 mil corretores pessoas físicas e mais de 66 mil empresas corretoras. Ao homenagear os dirigentes que o antecederam nas discussões com o Congresso, Vergílio resumiu os 75 anos da CNseg como parte da “história da construção de um setor extremamente relevante e de um Brasil que está ainda aprendendo a se protege”, encerrou.

Nicholas Godoy, de Brasília.