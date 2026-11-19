Entre 1º de setembro e 9 de outubro de 2026, seis seguradoras registraram 479 acionamentos de sinistros de automóveis e seis de motocicletas relacionados a eventos climáticos no Paraná. As indenizações estimadas somam R$ 5,8 milhões (R$ 5.894.431,00). No mesmo período, foram contabilizados 21 acionamentos de serviços de assistência 24 horas, somando Auto e Moto. O levantamento parcial foi realizado pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e reúne informações de seguradoras que representam 64% do segmento Auto.

Em um recorte mais amplo, dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que as indenizações pagas pelo Seguro Auto no Paraná somaram R$ 2,4 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, alta de 9,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O levantamento reúne pagamentos relacionados a diferentes causas e coberturas e oferece um panorama geral do segmento no estado.

O período foi marcado por chuvas intensas e episódios de tempo severo no estado. Segundo o Simepar, todas as estações meteorológicas monitoradas registraram em setembro volumes de chuva acima da média histórica, e 14 delas tiveram o maior acumulado já registrado para o mês. O órgão identificou dois tornados, em Francisco Alves e Goioerê.

O El Niño favorece a ocorrência de chuvas acima da média no Paraná. Em outubro, o Simepar indicou que essa tendência poderia se manter até dezembro, com risco de temporais severos, granizo e raios. O levantamento da FenSeg reúne ocorrências registradas durante esse período, mas não permite atribuir cada sinistro individualmente ao fenômeno.

Considerando os 479 acionamentos de sinistros, o ranking por tipo de cobertura ou evento registrado foi: granizo, 310 (64,7%); vendavais ou tempestades, 134 (28,0%); alagamentos ou enchentes, 19 (4,0%); queda de árvore, 12 (2,5%); outros eventos climáticos, três (0,6%); e queda de muro ou desabamento, um (0,2%). Em indenizações estimadas, o granizo somou R$ 3,56 milhões; vendavais ou tempestades, R$ 1,06 milhão; alagamentos ou enchentes, R$ 773 mil; queda de árvore, R$ 238 mil; outros eventos climáticos, R$ 13,8 mil; e queda de muro ou desabamento, R$ 8,3 mil. Os valores são estimativas, e a cobertura de cada ocorrência depende das condições previstas na apólice. Os 21 acionamentos de assistência 24 horas, somando Auto e Moto, como guincho, também estão sujeitos às condições contratadas.

No Seguro Moto, os seis acionamentos tiveram indenizações estimadas em R$ 135.475,00. Os registros classificam a causa de forma geral como evento climático, sem especificar o tipo de cobertura acionada.

Para o presidente da Comissão de Automóvel da FenSeg, Jaime Soares, os dados mostram a importância de o motorista conhecer as coberturas de seu seguro.

“Eventos climáticos podem provocar danos de diferentes proporções aos veículos e afetar a rotina dos motoristas. É importante que os motoristas conheçam as coberturas contratadas e esclareçam eventuais dúvidas com seus corretores de seguros. Em caso de sinistro, devem acionar a seguradora para receber orientação sobre os procedimentos e a análise do caso. Já em situações de alagamento, vale a recomendação: o motorista deve evitar forçar a passagem do carro pela água, pois essa conduta pode ser avaliada na perícia como agravamento do risco. A dica é procurar um local mais alto e, se isso não for possível ou houver perigo, deixar o veículo assim que for seguro”, afirma.