EXCLUSIVO – Da cotação de uma apólice à análise de um pedido de indenização, as seguradoras já discutem quais etapas podem delegar à inteligência artificial e em que momento um profissional precisa intervir. Uma pesquisa da Pipefy com a Opinion Box indica que bancos, seguradoras e empresas de serviços financeiros estão à frente da média no uso de agentes de IA. Entre as lideranças desses três segmentos que já testaram ou utilizam a tecnologia, 49% afirmam que ela executa ao menos uma tarefa por conta própria. No conjunto dos entrevistados com experiência em IA, a proporção é de 36%.

Os dados foram apresentados na quarta-feira (18), durante a primeira edição do Pipefy AI Awards, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. O levantamento IA e os limites da autonomia ouviu, entre 14 de setembro e 5 de outubro, 449 profissionais que lideram pelo menos uma pessoa. A amostra reuniu lideranças do mercado financeiro e de seguros e profissionais de áreas como compras, vendas e atendimento de empresas de diversos setores. Os resultados de bancos, seguradoras e serviços financeiros foram divulgados em conjunto.

Na abertura do evento, Marcelo Cardoso, vice-presidente de vendas da Pipefy, descreveu uma dificuldade que a empresa encontrou ao incorporar agentes de IA aos sistemas dos clientes. Segundo o executivo, algumas companhias já criavam agentes para executar tarefas específicas, mas tinham dificuldade para aproveitar o resultado na etapa seguinte. Em um processo de compras, por exemplo, a ferramenta precisa consultar dados de um sistema e encaminhar a solicitação a quem tem alçada para aprová-la.

No seguro, essa discussão passa pela regulação de sinistros. Renato Hartz, gerente-geral das unidades de negócios da Pipefy, explicou que o aviso de uma ocorrência dá início a um trabalho que envolve diferentes profissionais e exige a análise de documentos e relatos. A autonomia concedida à IA para receber o aviso ou conferir a documentação pode ser diferente daquela que a seguradora admite na hora de decidir sobre o pagamento. Hartz também apontou espaço para agentes na cotação de seguros e no multicálculo.

A diferença entre conferir um documento e autorizar uma despesa aparece nas respostas das lideranças. Quando questionados sobre até onde deixariam a IA atuar em suas áreas, 22% dos entrevistados aceitariam que ela conferisse documentos sem aprovação prévia. Para classificar demandas, a proporção chega a 25%, e, para se comunicar com clientes ou fornecedores, a 26%. Quando a tarefa envolve aprovar um custo ou pagamento, o percentual cai para 13%. Nessa etapa, 62% preferem que a tecnologia prepare ou sugira a ação e uma pessoa dê a palavra final.

A pesquisa também ajuda a dimensionar o que as empresas já fazem com a tecnologia. Embora 70% dos líderes afirmem que suas áreas usam IA no dia a dia, 39% do total relatam que o uso se restringe a poucos processos. Entre os que já experimentaram a ferramenta, escrever ou revisar textos e pesquisar informações são as aplicações mais frequentes, ambas citadas por 54%. A conferência autônoma de documentos aparece em 15% das respostas, e a aprovação ou negativa de solicitações, em 6%.

Para Hartz, o ganho esperado está na capacidade de uma equipe absorver mais trabalho. “A gente vê mais criação de valor com as mesmas quantidades de pessoas”, afirmou. O levantamento indica que 59% dos entrevistados já têm pelo menos dois projetos de IA previstos para os próximos seis meses. O preparo das equipes varia. Entre os líderes de empresas que exigem ou incentivam o uso da tecnologia, 28% dizem ter recebido treinamento formal e 44% tiveram apenas orientações pontuais.

A primeira edição do prêmio reconheceu projetos de Vivo, TIM, Itaú, V.tal, Accenture, Arco Educação e Banco Sofisa. Ao apresentar as perspectivas para o próximo ano, a Pipefy destacou uma questão que acompanha a expansão dos agentes. Embora 62% dos líderes esperem que a IA tenha mais autonomia em suas áreas nos próximos 12 meses, 85% querem algum tipo de aprovação ou revisão humana quando a ferramenta passa a alterar os próprios critérios de decisão.

Nicholas Godoy, de São Paulo.