O Grupo AXA recebeu duas certificações internacionais relacionadas às suas práticas de remuneração: a Global Living Wage Employer, válida de 2026 a 2028, concedida pela Fair Wage Network, e a Fair Pay Analyst, válida de 2026 a 2027, concedida pela Fair Pay Innovation Lab. A AXA no Brasil esteve entre as operações selecionadas para participar das avaliações globais, realizadas entre 2025 e 2026.

A primeira certificação reconhece o compromisso das empresas com a oferta de salários compatíveis com as necessidades básicas dos trabalhadores e condições adequadas de vida. Já a segunda está relacionada à análise das políticas de remuneração, considerando critérios de justiça, transparência e equidade salarial.

Durante o processo de avaliação, colaboradores da operação brasileira foram selecionados aleatoriamente para responder a uma pesquisa sobre seu conhecimento das práticas de remuneração e dos benefícios oferecidos pela companhia. O levantamento buscou avaliar o nível de transparência e compreensão dos profissionais sobre essas políticas.

Segundo Alexandre Campos, vice-presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil, os reconhecimentos refletem o trabalho desenvolvido pela companhia na área de gestão de pessoas.

“A AXA acredita que empresas podem contribuir ativamente na transformação da sociedade e fomentar debates importantes como o tema da equidade. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo e evoluindo em transparência e aprimoramento contínuo das práticas de gestão de pessoas”, afirma.