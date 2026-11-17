A Oneglobal, corretora internacional de seguros e resseguros especializados, anunciou uma aliança estratégica com a Asiste Corredores de Seguros para ampliar sua atuação no mercado peruano. A parceria tem como objetivo facilitar o acesso de empresas locais a soluções de seguros corporativos, resseguros e gestão de riscos, especialmente em operações que demandam coberturas especializadas e capacidade dos mercados internacionais.

O acordo faz parte da estratégia de expansão da Oneglobal na América Latina, com a intenção de desenvolver em outros países o modelo de atuação em seguros corporativos e resseguros adotado no Brasil. No mercado brasileiro, a companhia ampliou sua presença na corretagem de seguros, gestão de riscos e benefícios, movimento reforçado pela aquisição da Proativa, em novembro de 2025.

No Peru, a estratégia será conduzida por meio de uma parceria comercial. A Asiste continuará operando de forma independente e mantendo o relacionamento direto com seus clientes, mas passará a utilizar a identificação “a Oneglobal partner”.

A Oneglobal contribuirá com sua experiência na estruturação e colocação de riscos especializados e com o acesso aos mercados internacionais de seguros e resseguros. Já a Asiste ficará responsável pela proximidade com as empresas peruanas e pelo atendimento às necessidades locais. “Ser uma corretora boutique significa entender o negócio de cada cliente, conhecer seus riscos e desenhar soluções sob medida. A aliança com a Asiste nos permite combinar essas capacidades com um profundo conhecimento do mercado peruano”, afirma Carlos José González, Country Head da Oneglobal Peru.

A parceria terá como foco empresas de setores como infraestrutura, engenharia, logística, aviação, atividades marítimas e agroindústria. Também estão entre os segmentos considerados estratégicos a mineração, energia e óleo e gás, que apresentam demandas específicas de proteção e transferência de riscos. As companhias identificam oportunidades relacionadas à interrupção de negócios, eventos climáticos extremos, riscos cibernéticos e exposições catastróficas associadas a fenômenos naturais.

A proposta é combinar o conhecimento da Asiste sobre o mercado peruano com a capacidade técnica e de acesso internacional da Oneglobal, permitindo a estruturação de programas de seguros adaptados às características de cada operação. Para Gracco Pacchioni, CEO da Asiste Corredores de Seguros, a parceria amplia as possibilidades de atendimento às empresas que necessitam de soluções especializadas.

“Escolhemos a Oneglobal porque compartilhamos a mesma visão de serviço: próximo, especializado e desenhado sob medida para cada cliente. Sua experiência e seu acesso a mercados internacionais complementam nossas capacidades e nos permitem ampliar as soluções que oferecemos às empresas peruanas”, afirma.

A aliança ocorre em um momento de expansão da Asiste no mercado peruano. Segundo dados apresentados pela empresa, suas receitas operacionais cresceram mais de 15 vezes entre 2020 e 2025. No mesmo período, a corretora avançou da 172ª para a 26ª posição no ranking de corretoras constituídas como pessoas jurídicas publicado pela Superintendência de Bancos, Seguros e AFP do Peru (SBS), órgão responsável pela supervisão do setor. A meta da Asiste é alcançar uma posição entre as 15 principais corretoras de seguros do país nos próximos três anos.

A Oneglobal, por sua vez, atua no Peru há três anos. A operação é liderada por Carlos José González, que assumiu a função de Country Head há pouco mais de um ano e possui cerca de duas décadas de experiência no mercado de seguros e resseguros, incluindo 14 anos de atuação em uma corretora de resseguros em Londres.

Para os próximos dois anos, as empresas pretendem ampliar a integração entre suas equipes e desenvolver soluções voltadas a riscos corporativos complexos, utilizando a parceria como parte da estratégia de crescimento da Oneglobal na América Latina.