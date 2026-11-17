A Tempo anunciou o retorno de Daniel Posvolsky à companhia para assumir o cargo de superintendente de Relacionamento Comercial de Assistência. O executivo será responsável por ampliar a atuação comercial da empresa no segmento, com foco na prospecção de novos clientes, no fortalecimento das parcerias existentes e no desenvolvimento de soluções para a carteira atual.

Com aproximadamente 20 anos de experiência em estratégia comercial, relacionamento com clientes e desenvolvimento de negócios, Posvolsky já integrou a Tempo entre 2010 e 2012, quando atuou como gerente comercial, com foco em clientes corporativos e na expansão dos canais de afinidade e automotivo.

Ao longo da carreira, também passou por empresas como Aon, IZO e Vivo. Mais recentemente, esteve à frente das áreas Comercial e de Relacionamento da Care Plus, onde também desempenhou a função de embaixador de experiência do consumidor. O executivo é formado em Marketing pela Universidade Anhembi Morumbi e possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na nova posição, Posvolsky trabalhará em conjunto com outras áreas da Tempo para identificar oportunidades de negócios, desenvolver novos produtos e ampliar a oferta de serviços de assistência aos parceiros comerciais.

Joyce Suman, diretora Comercial, Marketing e Produtos da Tempo, a contratação faz parte da estratégia de expansão da companhia nesse segmento. “O mercado de assistência é estratégico para a Tempo, e a chegada do Daniel fortalece nossa capacidade de desenvolver negócios e aprofundar o relacionamento com os clientes. Com uma liderança comercial dedicada à vertical, ampliamos nossa proximidade com os parceiros e nossa capacidade de antecipar demandas, apresentar novas soluções e transformar oportunidades em crescimento”, afirma.

Para Posvolsky, o retorno à empresa representa uma oportunidade de ampliar o relacionamento com clientes e desenvolver novas parcerias.

“Nosso foco será em estar próximos dos clientes, compreender suas prioridades e construir oportunidades em conjunto. Essa proximidade é fundamental tanto para estabelecer novas parcerias quanto para ampliar as existentes, com produtos e soluções que acompanhem a evolução dos negócios e as expectativas dos consumidores”, destaca.