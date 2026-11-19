Homens diagnosticados com câncer que haviam realizado exames preventivos apresentaram custos assistenciais médios 31,8% menores nos primeiros 24 meses de tratamento, em comparação com aqueles que não haviam feito os exames. O resultado faz parte de um levantamento da Acrisure Brasil, que analisou dados de saúde corporativa entre 2022 e 2025 e identificou uma associação entre a realização de avaliações preventivas e menores despesas com tratamentos oncológicos.

A diferença também foi observada nos primeiros 12 meses de tratamento, quando os custos médios entre os homens que haviam realizado exames preventivos foram 28,7% inferiores. Entre as mulheres, a variação foi menos expressiva: praticamente não houve diferença no primeiro ano, enquanto, no acumulado de 24 meses, as despesas foram 3,7% menores entre aquelas que haviam passado por exames prévios.

O estudo reuniu informações de 254 empresas, distribuídas em 427 contratos de planos de saúde, administrados por 38 operadoras e pertencentes a 14 segmentos econômicos. Ao longo dos quatro anos, a base acumulou aproximadamente 1 milhão de usuários avaliados.

A análise relacionou a realização de exames preventivos de mama, colo do útero e próstata, especialmente durante as campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul, ao histórico posterior de tratamentos oncológicos dos beneficiários.

Embora os resultados indiquem uma associação entre a realização de exames e menores custos assistenciais, o levantamento não permite concluir que a prevenção tenha sido a causa direta dessa diferença. Outros fatores, como o perfil dos pacientes, o estágio da doença no diagnóstico e as características do tratamento, podem influenciar os valores observados.

Os dados mostram que as campanhas de conscientização continuam influenciando a procura por exames preventivos, embora o alcance dessas iniciativas ainda seja limitado em relação à população elegível. Em 2024, o volume de exames para câncer de mama durante o período de campanha foi 60,9% superior à média registrada nos demais meses do ano. Para os exames de colo do útero, o aumento foi de 38,6% na mesma comparação. Apesar da maior procura, apenas entre 9% e 12% da população elegível realizou os exames durante os períodos de campanha analisados entre 2022 e 2025.

O resultado evidencia uma diferença entre o aumento pontual da demanda e a manutenção de hábitos preventivos ao longo do ano. Para as empresas, o desafio é transformar as campanhas sazonais em iniciativas contínuas de acompanhamento da saúde dos colaboradores.

“Identificamos, nesse grupo isolado de clientes, que a mobilização das pessoas acontece em outubro e novembro. O desafio real é manter esse comportamento ao longo do ano”, afirma Márcio Tosi, vice-presidente de Benefícios Corporativos da Acrisure Brasil.

A diferença de custos observada entre os pacientes oncológicos também coloca a prevenção no centro das discussões sobre a gestão dos benefícios corporativos. Nos planos de saúde empresariais, as despesas assistenciais influenciam a sinistralidade das carteiras e podem repercutir nas negociações de reajuste dos contratos. Nesse contexto, o acompanhamento da saúde dos beneficiários é um dos fatores considerados pelas empresas na administração dos custos.

O levantamento da Acrisure indica que pacientes que haviam realizado avaliações preventivas apresentaram despesas médias inferiores nos períodos posteriores ao início do tratamento, especialmente entre os homens. No entanto, os resultados devem ser interpretados como uma associação estatística, e não como uma estimativa de economia garantida pela realização dos exames.

Para Tosi, os dados reforçam a importância de incorporar o acompanhamento preventivo às estratégias de gestão da saúde corporativa. “Prevenção não é discurso de RH, os números mostram que é gestão de custo”, afirma o executivo.

Saúde da mulher registra maior engajamento

O levantamento também identificou diferenças na adesão aos exames de acordo com o público e a faixa etária. As campanhas relacionadas à saúde da mulher apresentaram os maiores níveis de participação entre os grupos analisados, especialmente no rastreamento do câncer de mama. Segundo a Acrisure, os resultados sugerem maior familiaridade desse público com as ações de prevenção. Outro comportamento observado foi a concentração dos exames em faixas etárias mais avançadas, indicando diferenças no engajamento conforme o perfil demográfico dos beneficiários.

Para a consultoria, esses resultados reforçam a necessidade de desenvolver ações direcionadas aos diferentes públicos, considerando idade, fatores de risco e necessidades específicas, em vez de concentrar a comunicação em campanhas gerais.

A empresa também defende que as iniciativas de conscientização sejam acompanhadas por programas permanentes de educação em saúde, com orientações e acompanhamento ao longo do ano. “Entre nossos clientes, vemos a prevenção deixando de ser sazonal para se tornar parte da cultura de cuidado das empresas. É isso que aproxima o colaborador da jornada de monitoramento da própria saúde”, conclui Tosi.