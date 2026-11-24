A integração de dados sobre veículos, condutores e empresas e seu potencial para prevenir fraudes no transporte estiveram no centro da visita técnica promovida pelo CIST – Clube Internacional de Seguros & Transportes à Prodesp, em 19 de novembro, em Taboão da Serra (SP). Além de conhecer a infraestrutura tecnológica da companhia, os participantes discutiram como aproximar as soluções digitais das necessidades do mercado de seguros, do gerenciamento de riscos e da cadeia logística.

A programação contou com apresentações de Cida Hess, assessora da Presidência da Prodesp; Kleber Adelipio, especialista em TI da companhia; e Eduardo Muniz, head de Inovação. A agenda incluiu a visita à Cúpula, que abriga o Data Center, e à Sala de Cibersegurança, permitindo conhecer estruturas voltadas à disponibilidade dos serviços, à proteção das informações e à continuidade das operações.

Na abertura, Cida Hess contextualizou a atuação da Prodesp na transformação dos serviços públicos e destacou a evolução digital do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Sua apresentação reforçou a importância de associar a modernização tecnológica à experiência de quem utiliza os serviços.

Kleber Adelipio apresentou a infraestrutura que sustenta o processamento de dados e os serviços digitais do Estado. Entre os pontos abordados estiveram a segurança física e lógica, a redundância de equipamentos e conexões e o monitoramento contínuo dos ambientes. A exposição mostrou como esses recursos se complementam para reduzir a possibilidade de interrupções e manter serviços essenciais em funcionamento.

“Tudo que vocês vão ver, nós temos redundância, não só na parte física como na parte lógica também”, explicou Kleber, ao introduzir a visita ao Data Center. O especialista destacou que a robustez da infraestrutura depende do controle dos processos e do acompanhamento permanente dos equipamentos e sistemas, com equipes que atuam 24 horas por dia, sete dias por semana.

Na apresentação de Eduardo Muniz, o foco esteve nas possibilidades de utilização de dados para transformar negócios. O executivo explicou como a Prodesp estrutura o acesso a informações por meio de APIs, que permitem a comunicação entre sistemas, com procedimentos de contratação, requisitos de segurança e gestão do consentimento, quando aplicável.

Foram discutidas aplicações relacionadas à consulta de informações de veículos e condutores, à verificação de dados empresariais e ao acompanhamento de alterações cadastrais. Para o mercado de seguros e transportes, essas possibilidades se conectam a desafios como validar a identidade de um motorista, conferir informações de um veículo e verificar os poderes de representação de quem formaliza uma operação. “Transformação digital muitas vezes não é criar, é acessar”, afirmou Muniz, ao abordar o potencial de aproveitar informações e estruturas disponíveis para desenvolver soluções.

O executivo também ressaltou que a aproximação com as empresas contribui para identificar necessidades e desenvolver soluções adequadas aos processos de cada negócio. O debate abriu espaço para perguntas sobre acesso aos dados, abrangência das bases e possibilidades de integração com sistemas utilizados pelos participantes.

Durante a discussão, René Ellis Vanzulli, diretor do CIST, chamou a atenção para a necessidade de ampliar a integração das informações em âmbito nacional. Ele destacou que as operações de transporte atravessam diferentes estados e dependem de verificações consistentes sobre motoristas, veículos e documentação ao longo de todo o percurso. “Não podemos pensar apenas no estado de São Paulo, e sim no Brasil”, afirmou René, ao defender uma visão integrada para enfrentar os riscos do transporte de cargas.

O diretor também relacionou o tema aos corredores logísticos internacionais, observando que os ganhos de tempo nas rotas dependem da capacidade de compartilhar e validar informações nas fronteiras. Em sua avaliação, a integração precisa acompanhar o deslocamento das cargas para que os avanços de infraestrutura se traduzam em maior eficiência operacional.

A troca entre os participantes e a equipe da Prodesp evidenciou oportunidades de aproximação entre tecnologia e gestão de riscos, especialmente na prevenção de fraudes e na qualificação das informações utilizadas nas decisões. Com a iniciativa, o CIST ampliou o diálogo sobre soluções que podem contribuir para operações de transporte mais seguras e eficientes.