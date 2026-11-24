Para muitas mulheres em situação de violência doméstica, o trabalho é um dos poucos lugares onde conseguem pedir ajuda. A AXA no Brasil parte dessa premissa para atuar em duas frentes complementares. Com as colaboradoras e os colaboradores, oferece apoio psicológico, serviços especializados, flexibilidade de jornada e cinco dias de licença remunerada a quem é afetado. Com o público externo, disponibiliza um treinamento gratuito para outras empresas, com uma plataforma para denúncias e uma assistência voltada a seguradas em situação de risco.

Como política interna a companhia mantém o compromisso global de ampliar a presença de mulheres em posições de liderança. Globalmente, a AXA estabeleceu como ambição alcançar a paridade de gênero entre os executivos seniores. Segundo dados mundiais, as mulheres já representavam 41% desse grupo. A estratégia é acompanhada por iniciativas relacionadas a recrutamento, promoção, desenvolvimento de carreira e remuneração equitativa.

Outra frente é o We Care, programa global lançado pela AXA em 2023 para apoiar colaboradores em diferentes momentos da vida. A iniciativa estabelece padrões globais de cuidado e inclui medidas relacionadas a saúde, segurança, parentalidade e situações de violência doméstica e sexual, com adaptações de acordo com a realidade de cada país.

“Equidade de gênero não é apenas uma agenda interna. Como uma empresa que trabalha diariamente com a gestão e a prevenção de riscos, temos também a responsabilidade de entender como eles afetam diferentes públicos e buscar formas de contribuir para uma sociedade mais protegida. Isso significa atuar desde a criação de um ambiente de trabalho inclusivo até iniciativas de conscientização, prevenção e assistência”, afirma Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil.

A necessidade de olhar para os riscos também a partir da perspectiva de gênero aparece no AXA Future Risks Report 2025, estudo realizado em parceria com a Ipsos com 23 mil pessoas de 18 países. A pesquisa mostra diferenças relevantes na percepção de risco entre homens e mulheres. Entre a população geral, “novas ameaças à segurança e terrorismo” ocupou a segunda posição entre os riscos considerados mais importantes, e as mulheres demonstraram maior preocupação com esse tema do que os homens.

Entre as mulheres que apontaram esse risco, 32% citaram massacres e ataques com armas como principal preocupação, contra 24% dos homens. O relatório associa essa diferença a uma maior percepção de questões relacionadas à segurança pessoal entre as mulheres. Para a AXA, dados como esses reforçam a importância de incorporar diferentes perspectivas à discussão sobre riscos e de transformar conhecimento em iniciativas concretas de prevenção e proteção.

Um exemplo é o AXA Safe Spaces, treinamento global desenvolvido pela companhia em parceria com especialistas e organizações como a NO MORE Foundation para ajudar empresas e colaboradores a reconhecer sinais de violência doméstica e sexual, responder de maneira acolhedora e encaminhar vítimas para serviços especializados. A metodologia é baseada nos três “Rs”: Recognize, Respond and Refer — reconhecer, responder e encaminhar.

No Brasil, o treinamento foi disponibilizado gratuitamente para o público externo, ampliando a iniciativa para outras organizações. A proposta é ajudara criar ambientes nos quais pessoas que vivenciam situações de violência possam encontrar acolhimento e apoio. O programa também conecta os usuários ao Diretório Global da NO MORE, com serviços de assistência em mais de 200 países.

Mas a AXA traz esse tema dentro dos serviços oferecido a clientes também: a Assistência Maria, disponível em alguns seguros da AXA, que oferece suporte jurídico e emocional e conta com um aplicativo para seguradas em situação de risco. A iniciativa materializa, no relacionamento com clientes, a visão de que proteção pode envolver não apenas a cobertura financeira de um risco, mas também orientação, acolhimento e acesso a serviços de apoio.

“Nosso desafio é fazer com que a discussão sobre equidade se traduza em ações concretas. Isso passa por criar oportunidades para mulheres dentro da AXA, mas também por olhar para os riscos que elas enfrentam fora da empresa e buscar maneiras de contribuir para prevenção, proteção e acolhimento”, completa Alexandre.

A abordagem está alinhada ao propósito da AXA de agir pelo progresso humano, protegendo o que importa, e à própria essência de sua cultura Care and Dare: cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, ter a coragem de transformar a forma como a sociedade lida com os riscos.