O Circuito da Longevidade Bradesco Seguros encerrará sua temporada de 2026 em Manaus, no próximo domingo (29). Pela primeira vez, a capital amazonense receberá uma etapa do projeto, que será realizada a partir das 6h, no Complexo Turístico da Ponta Negra, com percursos de 5 km e 10 km.

Promovida pelo Grupo Bradesco Seguros, a iniciativa busca incentivar a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis entre pessoas de diferentes faixas etárias. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da etapa.

A escolha da Ponta Negra, às margens do Rio Negro, marca a chegada do circuito a um dos principais espaços de lazer e esporte ao ar livre da cidade. Reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material do Estado do Amazonas desde 2024, o complexo receberá também atividades de entretenimento e ações voltadas ao bem-estar antes e depois das provas.

Segundo Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, a realização da etapa em Manaus amplia o alcance regional do projeto.

“Encerrar o calendário de 2026 em Manaus, cidade inédita em nossa história, amplia a presença do Circuito da Longevidade pelo país e reforça nosso compromisso de incentivar hábitos saudáveis em diferentes regiões”, afirma.

Criado em 2007, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil participantes ao longo de sua história. O projeto integra as iniciativas do Grupo Bradesco Seguros voltadas à promoção da saúde e do envelhecimento saudável, ao lado do Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), do Fórum da Longevidade, dos Prêmios Longevidade e do portal Viva a Longevidade.

Durante a etapa de Manaus, os participantes terão acesso a pontos de hidratação ao longo dos percursos. Informações sobre kits, regulamento e demais orientações estão disponíveis no site de inscrições.