Santander lança benefício para aportes em VGBL

O Santander lançou a Promoção Aporte Previdência, destinada a clientes que realizarem aportes em planos VGBL ao longo de 2026. Pelas regras divulgadas pelo banco, os clientes elegíveis poderão receber um benefício equivalente a 5% sobre a parcela dos aportes que exceder R$ 600 mil. O valor será disponibilizado por meio de um cartão pré-pago Mastercard e poderá chegar a R$ 220 mil por cliente, conforme o regulamento da promoção.

“Diante de um cenário mais complexo, o diferencial competitivo passa a estar menos na oferta de produtos isolados e mais na construção de jornadas completas de relacionamento e fidelização. Com essa iniciativa, reconhecemos a decisão do cliente de investir no longo prazo e entregamos um benefício relevante, flexível e conectado ao ecossistema Santander”, explica Alessandro Chagas, diretor de Investimentos do Santander.

Para participar, além de atender aos critérios de elegibilidade da promoção, o cliente deverá aderir ao Santander Rewards, programa de relacionamento do banco. Segundo o Santander, os aportes realizados em previdência também serão considerados para a evolução dos clientes dentro do programa, que reúne benefícios relacionados à utilização de diferentes produtos e serviços da instituição.

A promoção integra a estratégia do banco para ampliar a relação entre previdência privada e seu programa de benefícios. “Cada aporte em previdência privada é uma escolha presente que contribui para construir maior segurança financeira no futuro”, reforça Daniella Ungar, superintendente de produtos da Zurich-Santander.