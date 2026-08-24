Prudential lança seguros voltados à sucessão patrimonial

A sucessão patrimonial tem ganhado protagonismo entre famílias e empresas brasileiras diante de uma tendência crescente de transferência de riqueza que irá se intensificar nas próximas décadas. De acordo com o Global Wealth Report 2025, do UBS, o Brasil deve registrar cerca de US$ 9 trilhões em movimentações desse tipo, segundo maior volume projetado entre os mercados analisados pelo relatório, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

Esse cenário amplia a demanda por soluções que ajudem as famílias a preservar seu patrimônio, garantir liquidez durante a sucessão e assegurar a continuidade dos negócios. Para responder a essa necessidade dos clientes, a Prudential do Brasil lança duas soluções voltadas ao planejamento sucessório: o Prudential Legado Protegido, destinado a pessoas físicas, e o Seguro de Sucessão Empresarial Coletivo, desenvolvido para empresas com dois ou mais sócios.

“Observamos uma mudança estrutural no perfil das necessidades dos nossos clientes. À medida que cresce o patrimônio das famílias e das empresas brasileiras, aumenta também a preocupação em garantir uma sucessão organizada, proteger o legado construído ao longo da vida e os negócios para as próximas gerações. Desenvolvemos essas soluções justamente para apoiar esse momento de planejamento, oferecendo liquidez para preservar o patrimônio e dar continuidade aos planos construídos ao longo da vida”, afirma Guilherme Marques, vice-presidente de Marketing, Produtos e Clientes da Prudential do Brasil.

Em processos sucessórios, parte significativa do patrimônio costuma estar concentrada em imóveis, empresas e outros ativos de baixa liquidez, enquanto despesas, tributos e demais obrigações precisam ser quitados em curto prazo. Nesse contexto, o seguro de vida funciona como um importante instrumento de planejamento financeiro, disponibilizando recursos que reduzem a necessidade de venda de bens, utilização do capital de giro ou contratação de crédito em um momento de transição.

Prudential Legado Protegido

O Prudential Legado Protegido é um seguro de vida vitalício sem resgate, destinado a famílias que buscam proteger o patrimônio e organizar a sucessão. O produto oferece capital segurado entre R$ 400 mil e R$ 100 milhões, pagamento em dez anos e a possibilidade de contratação de coberturas adicionais, inclusive para situações ocorridas em vida.

O capital segurado é disponibilizado aos beneficiários e pode contribuir para o pagamento de despesas e tributos, além de reduzir a necessidade de venda de imóveis, empresas ou outros bens durante a transição. Como não prevê formação de resgate, o produto também pode ser uma alternativa mais acessível para quem procura proteção vitalícia com valores elevados de capital segurado. O Prudential Legado Protegido será comercializado pelo canal de corretores franqueados Life Planner e pelo canal Parcerias, composto por instituições financeiras parceiras da Prudential.

Desenvolvido para empresas com dois ou mais sócios, o Seguro de Sucessão Empresarial Coletivo oferece liquidez para apoiar a reorganização societária em caso de morte ou invalidez. Os recursos podem ser usados para manter as operações, reorganizar a gestão e pagar aos sucessores o valor correspondente à participação no negócio.

A solução utiliza a estrutura do seguro de vida em grupo e reúne os sócios elegíveis em uma única apólice, com certificados individuais e gestão centralizada. O modelo simplifica a administração da cobertura, incluindo o pagamento dos prêmios, a atualização dos capitais segurados e a inclusão ou saída de sócios.

Sem substituir o contrato social, o acordo de sócios ou outros instrumentos jurídicos e sucessórios, a apólice tem como função disponibilizar os recursos necessários para viabilizar o planejamento previamente definido pela empresa. O Seguro de Sucessão Empresarial Coletivo será distribuído pelo canal Corretor da Prudential. Profissionais habilitados apoiarão as empresas na avaliação da solução e na contratação.