Porto anuncia patrocínio ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo

EXCLUSIVO – A Porto anunciou na manhã de hoje o patrocínio ao Parque do Ibirapuera, um cartão postal da cidade de São Paulo. A coletiva de imprensa aconteceu no Parque, com a presença de diretores da Urbia, empresa que administra o equipamento público desde 2020, e da Porto. Nos próximos cinco anos, a parceria vai envolver investimentos em infraestrutura, mobilidade, esporte e ações de conscientização destinadas aos cerca de 17 milhões de visitantes que passam anualmente pelo local.

A presença da Porto começará a ser percebida na ciclovia do Parque, que será repintada e receberá nova comunicação visual. Batizada internamente de ‘Rota do Cuidado’, a iniciativa integra um conjunto de ações da Porto voltadas ao bem-estar e à experiência dos frequentadores, que incluem pontos para refrescar os visitantes nos dias de calor, estruturas de apoio aos ciclistas e programação de atividades físicas abertas ao público. Em breve, o parque também receberá totens da Porto Serviço para pequenos reparos em bicicletas.

Para Paulo Kakinoff, CEO da Porto, a aproximação com o Ibirapuera está diretamente ligada ao posicionamento da companhia em torno do cuidado. “A importância crescente que o Parque tem na cidade, ainda mais numa vida tão urbanizada que a gente tem, um espaço verde, democrático, aberto, onde as pessoas têm para se encontrar e literalmente para respirar”, afirmou.

O executivo destacou que a intenção é fazer com que a presença da empresa seja percebida como contribuição ao espaço público. “A gente pode realmente fazer coisas aqui no parque que serão percebidas pela população como uma contribuição para o cuidado, cuidado com o parque, cuidado com as pessoas”, disse Kakinoff.

A construção da parceria levou cerca de dois anos. Segundo Oliver Haider, diretor de Marketing da Porto, o projeto nasceu da busca por iniciativas relacionadas à saúde e ao bem-estar, território no qual a companhia já atua por meio de corridas e outros projetos esportivos em diferentes regiões do País. “A Porto vem com o propósito do patrocínio para realmente ser um apoiador do cuidado. A gente não quer extrair valor, não extrair nada, ao contrário, é aumentar o valor, é apoiar para que as pessoas estejam aqui ainda mais felizes”, salientou Haider.

As mil bicicletas existentes no Ibirapuera também passarão por manutenção e receberão a identidade visual da Porto. O acesso aos serviços será integrado ao aplicativo da Porto. Para marcar o lançamento da parceria e o Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto, o uso das bicicletas foi liberado gratuitamente aos visitantes mediante cadastro no app.

A parceria também reflete uma mudança na forma como a Porto pretende se relacionar com seus clientes. Durante o anúncio, Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e de Marketing da Porto, associou o projeto ao movimento da companhia para ampliar sua atuação além da proteção após a ocorrência de um imprevisto.

“Começa pelo cuidado, com a gente conhecido por apoiarmos as pessoas a se recuperarem e reconstruírem quando o imprevisto acontece. Cada vez mais o nosso ecossistema, a gente vem trabalhando para ir para um lugar de prevenção”, pontuou Arruda. Segundo ele, essa presença cotidiana é coerente com a dimensão atual do grupo e com a diversidade de públicos atendidos. “A Porto tem hoje 19 milhões de clientes. Ter soluções que atendam os diversos perfis que temos no Brasil. O Parque Ibirapuera faz isso, 17 milhões de pessoas vêm ao parque todo ano”, acrescentou.

Kelly Lubiato