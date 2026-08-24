CSP-MG debate expansão do Vida em Grupo nas PMEs

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realizou, no dia 20 de agosto, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o III Simpósio “Como Aumentar a Proteção da Sociedade”, que teve a participação de especialistas das beneméritas MetLife, Mapfre e Seguros Unimed.

O encontro presencial, com transmissão ao vivo pelo canal da entidade no YouTube, reuniu lideranças, corretores e profissionais do mercado para debater o potencial de expansão do Seguro de Vida em Grupo no segmento das Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Na abertura do evento, o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, deu as boas-vindas aos participantes e, logo após, coordenou os trabalhos.

Primeira a se apresentar, a executiva comercial da MetLife, Gisélia Duarte, iniciou sua exposição provocando reflexões positivas nos corretores presentes e virtuais. Ao questionar quem gostaria de incrementar a comissão de forma vitalícia e recorrente sem a necessidade contínua de buscar novos clientes, enfatizou as oportunidades financeiras do Vida em Grupo (VG).

“O seguro de Vida em Grupo te dá essa possibilidade de receber comissão vitalícia recorrente, mês a mês, ano a ano. É você quem monta a sua carteira e avalia o seu retorno. Além do comissionamento, o VG permite ao corretor fazer cross-selling, abrindo portas nos clientes PJ e fidelizando as empresas”, ressaltou.

Ela destacou a obrigatoriedade gerada pelas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) como “um instrumento poderoso de vendas”. Segundo a executiva, cabe ao corretor atuar como consultor para alertar os RHs sobre os riscos jurídicos e trabalhistas do descumprimento. Pontuou ainda que o seguro é uma ferramenta central na retenção de talentos, apresentando o portfólio da seguradora, que inclui produtos como Global, Flex, Flex+ e Vida Convenção Coletiva, bem como facilidades na cotação via inteligência artificial no WhatsApp (“Cota Aí”) e campanhas de incentivo.

A consultora generalista da Mapfre, Katty Souza, abordou a função estratégica do seguro coletivo e como seus benefícios transbordam o ambiente corporativo para impactar famílias e a sociedade. Ela contextualizou dados do Sebrae indicando que o Brasil registrou 4,6 milhões de novas pequenas empresas em 2025, evidenciando o vasto campo de atuação nas PMEs.

“Não há como separar esse ecossistema. Quando a empresa investe no colaborador, ela gera confiança, engajamento e produtividade. O seguro de vida coletivo não é apenas uma exigência; é responsabilidade social e desenvolvimento que garantem qualidade de vida para toda a sociedade”, afirmou.

Katty Souza ressaltou o papel das CCTs e da norma regulamentadora NR1, que exige das empresas programas de prevenção e tratamento de riscos psicossociais e organizacionais. Apresentou dados de saúde do país e soluções como o aplicativo “Mapfre Cuidando de Você” (assistência ambulatorial familiar sem restrição de idade ou carência), além das coberturas de verbas rescisórias e assistências empresariais.

Já a executiva de negócios da Seguros Unimed, Sarah Fontana, trouxe dados da FenaPrevi mostrando que o emprego é a principal porta de entrada da proteção financeira no país, representando 57% dos acessos ao seguro de vida. Ela reforçou que o produto funciona como um pilar de estabilidade.

“O seguro de vida hoje não ampara somente o colaborador; ele vem como um escudo jurídico e financeiro para o empregador. Sem a proteção correta ou o cumprimento das exigências sindicais, a empresa fica exposta a riscos e penalidades que podem comprometer gravemente o seu patrimônio”, alertou.

Ela apresentou as soluções da companhia para o segmento PME, como o Multiproteção (com contratação a partir de três vidas, coberturas flexíveis e telemedicina extensiva à família) e o Global Vida (com desconto recente de 20% em diversos CNAEs). Destacou também o lançamento do produto “Cuidado Exclusivo” para Doenças Graves, a regulação de sinistros via WhatsApp e o Clube de Vantagens da seguradora.

Ao final das palestras, o presidente do CSP-MG mediou uma mesa-redonda com as três palestrantes. As especialistas responderam a dúvidas enviadas pelos internautas pelo chat do YouTube e as perguntas formuladas pelo público presencial no auditório do SindSeg, consolidando o simpósio como um espaço essencial de atualização, debate e fortalecimento do canal corretor.

Durante o evento, o presidente João Paulo Moreira de Mello se emocionou ao render homenagens ao diretor da entidade, Maurício Tadeu Barros Morais, falecido recentemente. “Ele deixa uma lacuna enorme e saudades em todo o mercado”, disse, ressaltando sua atuação destacada, “grande contribuição, conhecimento técnico e a generosa capacidade de transmiti-lo a todos”. Elogiando a dedicação e valor “inestimável” de Maurício, o presidente expressou gratidão por ter convivido com o dirigente e afirmou que a entidade se desdobrará para tentar suprir “essa perda insubstituível”.

Na sequência, Mello também registrou com pesar o falecimento do sócio-fundador do CSP-MG e conselheiro, José Horta Bregunci, ocorrido no dia 18 de agosto, relembrando sua trajetória “de relevantes serviços prestados ao setor e o carinho acumulado junto aos pares”. Reafirmando o compromisso com o legado das lideranças, o presidente reforçou que o CSP-MG seguirá em frente na missão de promover o desenvolvimento do mercado.

O IV Simpósio acontecerá no dia 9 de setembro, das 8h às 12h30, também no auditório do SindSeg, e vai reunir especialistas das beneméritas MAG, MBM, SulAmérica e Zurich. O tema em discussão será “Como aumentar a proteção da sociedade com o Seguro de Vida Individual”.