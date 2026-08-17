Allianz Seguros promove novas posições na área comercial

A Allianz Seguros anunciou mudanças em sua estrutura comercial, com a criação de duas novas posições e a integração da área de Corporate. Daniele Abrunhoza assume como diretora de Affinity, enquanto Estevan Delbianco passa a atuar como superintendente de Licitações. Ambos se reportarão diretamente a Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da seguradora.

Daniele possui experiência no canal de Afinidades e passagens por companhias como Assurant e Tokio Marine, onde atuou como superintendente executiva de canais especiais. “É um privilégio integrar uma empresa consolidada como referência no setor, que se destaca pela inovação e excelência. O meu compromisso é trabalhar de forma colaborativa para gerar resultados consistentes, fortalecer parcerias e apoiar os próximos ciclos de crescimento”, pontua.

Estevan Delbianco tem experiência em negócios corporativos e participou da estruturação e gestão da área de Licitações Brasil das empresas do Grupo Porto e Itaú Seguros, além de ter atuado no processo de fusão da Cia. de Seguros Minas Brasil com a Zurich Seguros.

“Fico honrado em assumir essa posição em um momento tão importante para a companhia. A minha atuação será pautada na combinação entre visão técnica, excelência operacional e inovação nos processos, gerando valor para o negócio e reforçando o posicionamento da Allianz”, afirma.

Daniele é formada em Administração pela Universidade Anhembi Morumbi, com pós-graduação em Negócios, Gestão e Marketing pela Faveni. Estevan é formado em Administração, Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban).

Outra mudança anunciada pela Allianz é a incorporação de Veronica Britto, superintendente de Corporate, à área comercial. Segundo a companhia, a integração busca aproximar as frentes comerciais e facilitar o relacionamento com corretores e clientes do segmento corporativo. “Estamos vivendo um importante momento de evolução da nossa área. Ao ampliarmos as verticais de negócios e aproximarmos o Corporate das demais frentes comerciais, buscamos atuar de maneira cada vez mais personalizada e estratégica, potencializando oportunidades e entregando ainda mais valor aos nossos parceiros e clientes”, pontua Nelson Veiga.