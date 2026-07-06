Susep participa de agenda institucional do Coaf

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participou, na última sexta-feira (3), de agenda institucional promovida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), no Rio de Janeiro, voltada ao fortalecimento da cooperação entre órgãos que atuam na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

A Susep foi representada pelo Diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros, César Neves, e pelo Analista Técnico Gustavo Dias, conselheiro da Autarquia no Coaf.

Na ocasião, foi apresentada a nova Coordenadoria Regional do Coaf no Rio de Janeiro, iniciativa que integra a estratégia de fortalecimento da atuação regional do órgão e busca ampliar a articulação com instituições responsáveis pela produção de inteligência financeira, pela investigação e pela prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa integra as atribuições da Susep no âmbito do mercado supervisionado. Nesse contexto, a atuação articulada entre os órgãos competentes contribui para o aperfeiçoamento dos mecanismos de supervisão, da cooperação institucional e da integridade do Sistema Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.