Projetos renováveis elevam demanda por Seguro Garantia no Nordeste

A transição energética brasileira tem no Nordeste seu principal vetor de crescimento concentrando a maior parte dos empreendimentos eólicos do país, além de liderar a expansão da geração renovável que vem atraindo investimentos bilionários em parques eólicos, usinas solares, linhas de transmissão e novas tecnologias associadas à transição energética.

À medida que essa transformação avança, cresce também a necessidade de mecanismos capazes de assegurar a execução dos projetos e dar suporte a investimentos de longo prazo. Nesse cenário, o Seguro Garantia vem ganhando relevância como ferramenta essencial para a viabilização dos empreendimentos energéticos.

Um exemplo dessa dinâmica foi o Leilão de Transmissão nº 01/2026, realizado pela ANEEL na B3, que resultou na arrematação de cinco lotes, com cerca de R$ 3,3 bilhões em investimentos estimados e a implantação de 859 quilômetros de novas linhas de transmissão. Projetos dessa magnitude exigem garantias robustas para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelas empresas vencedoras desde a apresentação das propostas até a entrega da infraestrutura.

Nos projetos de geração e transmissão, os desafios vão muito além da construção dos ativos. Cumprimento de cronogramas, performance operacional e exigências regulatórias são fatores determinantes para a viabilidade econômica dos empreendimentos. Atrasos podem gerar penalidades, comprometer contratos de fornecimento de energia e impactar diretamente o retorno esperado por investidores e financiadores.

É nesse contexto que o Seguro Garantia assume um papel estratégico. Além de assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, ele preserva a capacidade de crédito das empresas junto ao sistema financeiro, diferentemente de modalidades que consomem limites bancários. Em setores intensivos em capital, como energia e infraestrutura, essa característica se traduz em maior eficiência financeira e maior capacidade de investimento.

“No setor elétrico, prazo e execução têm impacto direto sobre a operação do sistema e a viabilidade econômica dos projetos. O Seguro Garantia vem se aprimorando para acompanhar essa complexidade, considerando cronograma, capacidade técnica e obrigações regulatórias previstas nos contratos”, afirma Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros.

A importância desse instrumento tende a crescer à medida que os projetos ganham escala. A Bahia, por exemplo, responde por cerca de 37% da geração eólica nacional e acumula investimentos estimados em R$ 77 bilhões no setor. Com a expansão da geração renovável e da infraestrutura de transmissão necessária para escoar essa energia, aumenta também a demanda por soluções capazes de oferecer previsibilidade e segurança para investidores, financiadores e reguladores.

Em um ambiente de expansão acelerada da infraestrutura energética, especialmente no Nordeste, ele contribui para fortalecer a governança dos projetos, aprimorar a gestão de riscos e dar suporte aos investimentos de longo prazo que estão transformando a matriz energética brasileira. “O avanço da transição energética exige projetos cada vez mais estruturados do ponto de vista financeiro e contratual. O Seguro Garantia contribui para dar previsibilidade, segurança e capacidade de execução a esses empreendimentos”, ressalta Melo.