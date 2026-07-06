Sompo amplia agenda ESG e registra lucro 78% maior em 2025

A Sompo divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2025, documento que reúne os principais resultados da companhia nas frentes ambiental, social e de governança (ESG), além do desempenho financeiro registrado no período. O documento mostra também que a seguradora avançou na integração da sustentabilidade à estratégia do negócio, incorporando critérios ESG aos processos de tomada de decisão, gestão de riscos e planejamento de longo prazo.

Ao longo de 2025, a companhia ampliou a inserção de aspectos climáticos e de sustentabilidade em estruturas de governança como o Enterprise Risk Management (ERM), modelo de gestão integrada de riscos, e o Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), processo utilizado para avaliar a capacidade de solvência da empresa em diferentes cenários.

Para Alfredo Lalia Neto, CEO da Sompo, essa evolução representa uma mudança estrutural na forma de conduzir o negócio. “A sustentabilidade é parte indissociável da nossa estratégia. Avançamos significativamente na integração dos critérios ESG aos nossos processos centrais, desde a subscrição de riscos até a gestão da cadeia de fornecedores. Implementamos ações concretas que reforçam nossa governança, reduzem impactos ambientais e colocam as pessoas no centro das decisões. Este relatório traduz um ano de conquistas e o compromisso contínuo com a geração de valor no longo prazo”, avalia o executivo.

O relatório mostra que a Sompo encerrou 2025 com receita de R$ 2,5 bilhões e lucro líquido de R$ 126 milhões, resultado 78% superior ao registrado no ano anterior.

A companhia também destaca que 2025 foi o primeiro ano completo de operação da Sompo Resseguradora, criada em 2024. Segundo a empresa, a operação ultrapassou R$ 85 milhões em prêmios emitidos durante o período, sem registrar intercorrências operacionais.

Para Celso Ricardo Mendes, diretor executivo da Sompo, o desempenho está associado à disciplina na gestão e ao fortalecimento da governança. “O resultado financeiro da Sompo em 2025 é fruto de uma gestão disciplinada, baseada em governança sólida, monitoramento contínuo e decisões estruturadas. Mais do que os números, destacamos a forma como atingimos esse desempenho: com responsabilidade, ética e alinhamento à agenda de sustentabilidade, o que fortalece nossa capacidade de crescer de forma consistente e sustentável”, ressalta Celso Ricardo Mendes.

Agenda climática e diversidade

Na área ambiental, o relatório aponta redução de 124,65 toneladas de CO₂ equivalente nas emissões dos escopos 1 e 2 em relação ao ano-base. A companhia também passou a contabilizar as emissões do escopo 3, que considera impactos indiretos relacionados à cadeia de fornecedores, parceiros e deslocamentos.

A companhia conta que toda a iniciativa está alinhada ao compromisso do Grupo Sompo de atingir a neutralidade de carbono (net zero) até 2050. Na agenda de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), a companhia publicou sua Política de DE&I e uma cartilha voltada ao tema, além de manter programas de sensibilização e formação.

Entre os destaques está a segunda edição do Programa de Estágio Afirmativo, em que 85% das vagas foram preenchidas por pessoas pretas e pardas. A empresa também formalizou sua adesão à REIS (Rede Empresarial de Inclusão Social), organização voltada à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Na frente social, a companhia estruturou seu Programa de Responsabilidade Social Corporativa, reunindo iniciativas de voluntariado, educação e investimento social.

Segundo Roberta Caravieri, diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade, a sustentabilidade passou a integrar de forma mais ampla a estratégia corporativa. “Em 2025, consolidamos a sustentabilidade como um elemento estruturante da estratégia da Sompo. Evoluímos na gestão climática, fortalecemos a agenda de diversidade e ampliamos o impacto social com iniciativas estruturadas e conectadas ao negócio. A integração entre ESG e gestão de pessoas é um diferencial que potencializa resultados e gera valor para todos os públicos”, destaca Roberta Caravieri.

O relatório também evidencia a continuidade dos investimentos em segurança da informação, com foco em cibersegurança, privacidade de dados e governança de tecnologia, além do fortalecimento das iniciativas voltadas às pessoas, com programas de desenvolvimento, saúde mental, bem-estar e capacitação contínua por meio de iniciativas como a Sompo Academy, universidade corporativa da companhia que promoveu mais de 1,7 mil cursos para os colaboradores. Esse conjunto de ações contribui para o reconhecimento da companhia como uma das melhores empresas para trabalhar, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW).