Icatu reconhece parceiros de investimentos com viagem à Espanha

A Icatu Seguros promoveu uma campanha de incentivo voltada a escritórios de investimentos que se destacaram na comercialização de seguro de vida individual. Como reconhecimento pelo desempenho, os profissionais participaram, entre os dias 23 e 28 de junho, de uma viagem a Maiorca, na Espanha, que incluiu cerimônia de premiação, visitas à Rafael Nadal Academy e ingressos para as partidas finais do ATP 250 de Maiorca.

A iniciativa integra a estratégia da companhia de fortalecer o relacionamento com parceiros de distribuição e ampliar a presença do seguro de vida nas conversas sobre planejamento patrimonial, sucessão e proteção financeira.

“A Icatu vem ampliando sua presença no mercado com uma missão muito clara: levar proteção financeira a cada vez mais brasileiros. Hoje, já são 14 milhões de pessoas protegidas pela companhia, e esse resultado só é possível porque contamos com parceiros que entendem o seguro de vida como parte essencial de uma conversa mais completa sobre patrimônio, família, sucessão e futuro. Com essa campanha, quisemos reconhecer escritórios de investimento que têm ajudado a colocar esse tema no centro da estratégia dos clientes”, afirma Guilherme Hinrichsen, vice-presidente comercial da Icatu Seguros.

Durante a programação, os participantes conheceram a Rafael Nadal Academy, em Palma de Maiorca, e tiveram acesso a atividades voltadas ao universo do tênis. A agenda incluiu ainda uma palestra com Toni Nadal, visita a espaços dedicados à trajetória de Rafael Nadal, acompanhamento das partidas finais do ATP 250 de Maiorca e ações de relacionamento promovidas pela seguradora.

Segundo Hinrichsen, a escolha do destino buscou estabelecer uma relação entre os valores do esporte e a atuação dos parceiros comerciais.

“Maiorca foi uma escolha simbólica porque o tênis traduz muito do que acreditamos no nosso modelo de parceria: preparo, consistência, leitura de jogo e capacidade de construir resultado ponto a ponto. No nosso mercado, também é assim. As grandes relações não nascem de uma venda pontual, mas de confiança, repertório e visão de longo prazo. É isso que queremos seguir construindo com os escritórios de investimento”, completou Guilherme.