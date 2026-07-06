BVIX reforça equipe com executivas para áreas estratégicas

A BVIX Seguradora anunciou a contratação de duas executivas para reforçar sua estrutura comercial e a área de negócios públicos. Joyce Araújo de Abreu assume o cargo de Executiva de Contas Sudeste, enquanto Julia Machado Cerdeira passa a responder pela Gestão de Negócios Públicos da companhia.

A companhia destaca que as contratações fazem parte da estratégia de fortalecimento da operação e da ampliação da participação feminina em posições de liderança.

Para o presidente da BVIX Seguradora, Edson Calheiros, a chegada das novas executivas reforça a diversidade na equipe. “A chegada de mais duas mulheres à nossa BVIX Seguradora fortalece ainda mais a equipe. Elas trazem novas ideias, diferentes perspectivas e contribuem para tornar nosso time cada vez mais forte. Sejam muito bem-vindas, Julia e Joyce. Estamos felizes em tê-las conosco e desejamos muito sucesso nessa nova jornada”, enfatiza.

Com experiência nas áreas comercial, atendimento e relacionamento com corretores, Joyce Araújo de Abreu atuará no fortalecimento da presença da BVIX no Sudeste. Especialista em Gestão de Seguros pela Escola de Negócios e Seguros (ENS) e graduada em Segurança do Trabalho pela Universidade Cruzeiro do Sul, a executiva possui experiência em prospecção de parceiros, gestão de contratos, cotações, renovações, desenvolvimento de novos negócios e atendimento nos segmentos de Automóvel, Residencial, Vida e Saúde.

“Estou muito feliz em fazer parte da operação e extremamente motivada. Venho com o objetivo de contribuir com a equipe, fortalecer as parcerias com os corretores de São Paulo e do interior, identificar oportunidades de negócios e alavancar o nome da companhia cada vez mais no mercado”, afirma a Executiva de Contas Sudeste da BVIX.

Na área de Negócios Públicos, Julia Machado Cerdeira passa a liderar a estratégia comercial voltada ao segmento. Economista, com MBA em Gestão de Contratos e especialização em Licitações, a executiva reúne experiência em controladoria, gestão de contratos, licitações, inteligência de mercado, estratégias comerciais, análise de dados e gestão de grandes contas. Também atuou na condução de projetos de automação de processos com inteligência artificial.

“Na BVIX, meu foco é impulsionar as frentes comerciais e a captação de clientes por meio de processos estratégicos, aliando inovação tecnológica e inteligência de dados para alcançar resultados sólidos”.