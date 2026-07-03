Pesquisa aponta proteção de dados como prioridade no e-commerce

A segurança de dados pessoais passou a liderar a decisão de compra dos consumidores brasileiros no ambiente on-line, em linha com uma tendência global. É o que revela a Atualização do 1º semestre de 2026 do Relatório de Principais Tendências de Fraude da TransUnion. De acordo com o estudo, 52% dos brasileiros apontam a proteção de suas informações como principal critério na escolha de empresas para transações digitais, superando fatores tradicionais como qualidade de produtos ou serviços e experiência digital.

O resultado coloca o Brasil acima da média global, onde 49% dos consumidores também indicam a segurança de dados como principal fator de decisão, reforçando o papel crescente da confiança na jornada digital.

Esse movimento é sustentado por uma preocupação ampla com o tema: 81% dos consumidores brasileiros consideram a proteção de suas informações “muito importante” ao escolher uma empresa para fazer negócios on-line, percentual superior à média global, de 77%.

De acordo com Wallace Massola, Head de Soluções de Prevenção a Fraudes da TransUnion Brasil, essa mudança reflete um consumidor mais exigente com empresas e plataformas, especialmente em um cenário de maior exposição a fraudes e uso crescente de novas tecnologias por fraudadores.

“No digital, confiança virou parte da decisão de compra. Quando 52% dos consumidores brasileiros dizem que a segurança dos dados pessoais é o principal critério para escolher uma empresa online, acima da média global de 49%, fica claro que proteção de dados deixou de ser um tema apenas técnico. Ela passou a influenciar conversão, fidelização e reputação. O consumidor quer uma jornada simples, mas também quer saber se suas informações estão protegidas. Para as empresas, o desafio agora é equilibrar segurança e experiência: proteger melhor, sem tornar a jornada mais difícil para o cliente legítimo”, afirma Wallace Massola.

Na prática, esse movimento também impõe um desafio adicional: equilibrar segurança e experiência. A necessidade de proteger dados sem aumentar a fricção na jornada do usuário se torna cada vez mais essencial, especialmente em um ambiente onde a confiança pode ser determinante para conversão e fidelização.

O comportamento observado no Brasil acompanha uma tendência mais ampla na América Latina e no mundo. Em diferentes mercados, a segurança de dados pessoais se consolidou como a principal expectativa dos consumidores em transações on-line, à frente de aspectos como economia de custos e experiência digital. Globalmente, a proteção das informações também lidera as prioridades, enquanto fatores como qualidade dos produtos ou serviços aparecem como segundo elemento mais relevante na escolha de com quem comprar.