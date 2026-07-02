Seguros Unimed integra seguro à plataforma Agger by Dimensa

A Seguros Unimed passou a disponibilizar o seguro de Acidentes Pessoais Individual na plataforma de multicálculo Agger by Dimensa. A iniciativa amplia os canais digitais de distribuição da companhia e busca facilitar o processo de cotação e comercialização do produto pelos corretores.

Segundo a companhia, a integração faz parte da estratégia de ampliar a eficiência operacional e oferecer mais opções de acesso ao portfólio por meio de plataformas utilizadas pelos profissionais do mercado.

Segundo dados recentes da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), o uso de ferramentas automatizadas para impulsionar o desempenho é uma prioridade para o setor. Para 100% das empresas, o principal motivador dos investimentos em inovação é o aumento da produtividade, seguido por 81% que buscam melhorar a experiência do cliente. O estudo também aponta uma expectativa de redução de 30% a 50% no tempo de resposta ao consumidor, uma iniciativa que está bem alinhada à parceria com a plataforma.

Com a integração, o seguro de Acidentes Pessoais Individual passa a ser cotado diretamente na plataforma da Agger by Dimensa, permitindo que o cálculo seja realizado de forma digital em poucos segundos.

“Nosso portfólio é robusto e desenhado para proteger as pessoas em todos os momentos. Integrar o seguro de Acidentes Pessoais Individual no cotador da Agger by Dimensa é um movimento estratégico focado em eficiência para o corretor. Nosso objetivo é disponibilizar o produto nos canais que melhor atendam às necessidades dos corretores, oferecendo flexibilidade para que escolham a forma mais conveniente de cotar nossos seguros”, destaca Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e Produtos da Seguros Unimed.

O seguro de Acidentes Pessoais Individual oferece coberturas voltadas a situações decorrentes de acidentes, incluindo morte acidental e invalidez, com foco na proteção financeira do segurado e de seus dependentes.