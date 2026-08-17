Ultima atualização 17 de agosto

Orquestra Jovem de SP apresenta obras de Grieg e Strauss

Com apoio da Generali Brasil, apresentação na Sala São Paulo terá regência de Cláudio Cruz e participação da pianista Arisa Sakai
Foto: Instagram Orquestra Jovem do Estado de SP
Foto: Instagram Orquestra Jovem do Estado de SP

A Orquestra Jovem do Estado de São Paulo (OJESP) se apresenta na Sala São Paulo em 23 de agosto, às 16h, em mais um concerto da temporada 2026. Com apoio da Generali Brasil, a apresentação terá regência de Cláudio Cruz e participação da pianista Arisa Sakai.

O programa reúne obras de Edvard Grieg e Richard Strauss, dois compositores de destaque da música sinfônica. Na primeira parte, Arisa Sakai interpreta o Concerto para piano em Lá menor, Op. 16, de Grieg, uma das obras mais conhecidas do compositor norueguês. A peça se destaca pelo diálogo entre o piano solista e a orquestra, combinando lirismo e elementos da tradição musical escandinava.

Na sequência, a OJESP apresenta a Sinfonia Doméstica, Op. 53, de Richard Strauss. De caráter autobiográfico, a obra retrata musicalmente cenas da vida familiar do compositor e foi inspirada em seu cotidiano ao lado da esposa e do filho. Com diferentes temas e atmosferas, a composição representa momentos e personagens da vida doméstica.

Ligada à Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP Tom Jobim) e gerida pela Santa Marcelina Cultura, a Orquestra realiza apresentações ao longo do ano como parte da formação artística e profissional de jovens músicos. O projeto foi selecionado pela Generali Brasil por meio de edital promovido pela seguradora, em linha com o compromisso da empresa com iniciativas de impacto social e cultural.

A apresentação contará ainda com recurso de audiodescrição, ampliando as possibilidades de acesso ao concerto e contribuindo para uma experiência cultural mais inclusiva.

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