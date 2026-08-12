Economista analisa cenário do mercado de seguros até junho

A arrecadação do mercado amplo de seguros somou R$ 207,1 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 0,5% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), atualizados até junho, foram analisados por Marcio Serôa de Araujo Coriolano, ex-presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), em estudo publicado pela Capitolio Consulting.

O mercado amplo considerado na análise reúne seguros de Danos e Responsabilidades, Pessoas, VGBL, Previdência e Capitalização.

A atualização da base de dados da Susep foi divulgada em 10 de agosto. O primeiro semestre também coincide com a divulgação dos balanços das companhias abertas e de outros setores da economia, permitindo comparações de desempenho.

Segundo as informações mais recentes da Susep, o setor é composto por 153 seguradoras, 12 entidades abertas de previdência complementar, 17 empresas de capitalização, 15 resseguradoras locais, 25 resseguradoras admitidas e 92 resseguradoras eventuais.

Entre os segmentos analisados, os seguros de Danos registraram crescimento de 6,5% no primeiro semestre. Os seguros de Pessoas avançaram 10,3%, enquanto o PGBL e a Previdência Tradicional tiveram alta de 11,3%.

Nos seguros de Danos e Pessoas, os maiores avanços foram registrados em Automóveis, Compreensivo, Financeiro, Habitacional, Patrimonial, Vida e Prestamista.

Por outro lado, Rural, Riscos Especiais, Transportes, Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais apresentaram contribuição negativa para o resultado do período.

VGBL e Capitalização recuam

Na outra ponta, o VGBL apresentou queda de 7,1% no primeiro semestre, enquanto a Capitalização recuou 7,8%. Segundo a análise, os dois segmentos mantiveram a trajetória de redução na captação.

No resultado mensal, a arrecadação de junho cresceu 2,8% em relação a maio, após dois meses consecutivos de queda. O avanço representou R$ 920,9 milhões e levou o mercado a um patamar próximo ao registrado em abril. Na comparação com junho de 2025, a arrecadação apresentou alta de 13,4%. Em maio, a variação havia sido negativa em 5,3%.

O levantamento completo elaborado por Marcio Coriolano está disponível para consulta na Capitolio Consulting.