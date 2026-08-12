Seguros de Pessoas crescem 9,1% até maio

Os prêmios de seguros de pessoas somaram R$ 34,4 bilhões entre janeiro e maio de 2026, alta de 9,1% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados são da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base em informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Do total arrecadado nos cinco primeiros meses do ano, 48% correspondem aos seguros de Vida, nas modalidades individual e coletiva, 30% ao Prestamista e 11% a Acidentes Pessoais.

Na comparação com o mesmo período de 2025, os maiores crescimentos foram registrados nos prêmios de Doenças Graves, com alta de 19,4%, Educacional, com 18%, e Prestamista, com 16,2%.

Mais de R$ 7 bilhões em indenizações

Entre janeiro e maio de 2026, os sinistros pagos pelos seguros de pessoas totalizaram R$ 7,3 bilhões, crescimento de 6% em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Os seguros de Vida, nas modalidades individual e coletiva, concentraram 52% do total das indenizações pagas no período. Na sequência aparecem o Prestamista, com 22%, e Acidentes Pessoais, com 11%.

Entre os produtos analisados, as maiores altas nos pagamentos de sinistros foram registradas em Doenças Graves, com crescimento de 24,4%, e Vida Individual, com 20,6%.