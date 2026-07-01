A Allianz Research publicou o seu mais recente “Relatório Global de Seguros”, que analisa os desenvolvimentos dos mercados de seguros em todo o mundo.

De acordo com o relatório, o setor global de seguros cresceu 7,1% em 2025, alcançando 6,9 trilhões de euros e adicionando 456 bilhões de euros ao volume total de prêmios. Embora inferior ao crescimento excepcional de 9,4%, registrado em 2024, o resultado permaneceu significativamente acima da taxa média anual composta (CAGR) de 10 anos, de 5,6%, indicando a solidez dos motores de crescimento do setor. O seguro de Vida permaneceu o maior segmento (2,861 trilhões de euros), seguido por Ramos Elementares (P&C) (2,320 trilhões de euros) e Saúde (1,688 trilhão de euros).

O mercado de Ramos Elementares (P&C) está migrando do boom de precificação para a normalização. Os prêmios globais aumentaram 3,8% em 2025, bem abaixo da expansão de 8,5% do ano anterior e do CAGR de dez anos do segmento de 5,6%, à medida que os ciclos de precificação amadureceram e a inflação de sinistros começou a se estabilizar. A América do Norte permaneceu o mercado dominante do setor, respondendo por 52% dos prêmios globais, embora o crescimento tenha desacelerado acentuadamente, para 2,2%, frente aos 9,7% do ano anterior. A Europa Ocidental seguiu comparativamente resiliente, com alta de 5,3%, enquanto o mercado asiático foi menos dinâmico, expandindo apenas 4,0%.

O mercado de seguro de Vida permaneceu robusto em 2025, embora o excepcional boom pós-aumento de juros na América do Norte tenha claramente perdido força. Os prêmios globais cresceram 6,9%, em 2025, abaixo dos excepcionalmente fortes 11,3%, registrados em 2024, mas ainda confortavelmente acima das taxas históricas. A moderação foi impulsionada principalmente pela América do Norte, onde o boom de anuidades, alimentado por famílias que buscavam fixar taxas de juros mais altas, começou a perder impulso. A Ásia ressurgiu como o principal motor de crescimento do segmento, com os prêmios subindo 9,9%, em 2025, e a China isoladamente expandindo 11,4%. A Ásia continua sendo o maior mercado mundial desse seguro, apoiado pelo envelhecimento demográfico, altas taxas de poupança e sistemas de previdência pública menos abrangentes.

O seguro Saúde está se tornando a história de crescimento estrutural mais clara do setor. Os prêmios globais aumentaram 12,3%, em 2025, a maior expansão desde 2014, conforme o envelhecimento das populações, o aumento dos custos médicos e a pressão sobre os sistemas públicos de saúde continuaram a impulsionar a demanda por proteção privada. A América do Norte sozinha cresceu 14,9%, com a inflação médica acelerando ainda mais, com os EUA respondendo por mais de 70% dos prêmios globais. Apesar de alguma normalização após o surto pós-Covid, o potencial de crescimento de longo prazo permanece particularmente forte na Ásia, onde a penetração da modalidade ainda está abaixo de 1% em quase todos os mercados.

A geopolítica e a fragmentação estão se tornando forças centrais que moldam o setor de seguros. Uma economia global mais dispersa está tornando os ambientes de risco mais complexos, desafiando modelos de negócios transfronteiriços e enfraquecendo os benefícios tradicionais de diversificação. Ao mesmo tempo, a fragmentação também está criando novas oportunidades de crescimento ao aumentar a demanda por proteção, resiliência e transferência especializada de riscos em áreas como infraestrutura, segurança energética e seguro de risco político. As seguradoras precisarão se adaptar construindo modelos operacionais mais regionalmente resilientes, integrando a análise geopolítica mais diretamente na subscrição e alocação de capital, e desenvolvendo produtos voltados para riscos emergentes.

Brasil: crescimento amplo sustentado pela crescente demanda por proteção

O mercado brasileiro de seguros alcançou forte crescimento de 9,5%, com o total de prêmios atingindo 88 bilhões de euros, em 2025. O seguro de Ramos Elementares (P&C) expandiu 7,8%, enquanto o seguro de Vida cresceu 8,6%, refletindo demanda sustentada por proteção financeira privada. Os prêmios de seguro Saúde subiram 10,4%.

Perspectivas: o seguro permanece uma indústria em crescimento

No geral, espera-se que o mercado global de seguros cresça a uma taxa anual de 5,3% na próxima década, ligeiramente acima do produto econômico. Para o Brasil, o aumento anual geral esperado é de 6,6% (PIB nominal: +5,1%). Para Ramos Elementares (P&C), esperamos evolução anual global de 4,7% até 2036 (Brasil: +5,5%). O segmento apresentará taxas de incremento sólidas em quase todos os mercados, pois a crescente necessidade de proteção é um fenômeno global. A Allianz Research também permanece confiante em relação ao seguro de Vida, que pode esperar avanço anual de 4,9% graças às taxas de juros mais altas (Brasil: +11,4%). A Ásia ampliada permanece o motor de crescimento, impulsionada pela necessidade de previdência privada diante da acelerada mudança demográfica. O menor segmento, o seguro Saúde, deve continuar o mais dinâmico, com alta anual de 6,7% (Brasil: +5,8%). A Ásia, em particular, ainda tem muito espaço para crescer.

Em termos absolutos, o pool global de prêmios crescerá 5,260 trilhões de euros nos próximos dez anos. A maior parte desse crescimento virá do seguro de Vida (1,991 trilhão de euros). Mais da metade desse valor adicional de prêmios será gerado na Ásia ampliada (1,004 trilhão de euros), superando a América do Norte (416 bilhões de euros) e a Europa Ocidental (402 bilhões de euros) combinadas. No seguro de Ramos Elementares (P&C), 44% dos prêmios adicionais, de 1,505 trilhão, virá da América do Norte. No seguro Saúde, são esperados prêmios adicionais de 1,764 trilhão, a maior parte proveniente do mercado americano.

O mapa global de seguros continuará se deslocando para o leste, ainda que gradualmente. Espera-se que a América do Norte mantenha uma participação de mercado global de aproximadamente 46% até 2036, cedendo apenas terreno marginal na próxima década (-0,5 pp). Índia e China, por outro lado, devem continuar ganhando relevância, somando juntas quase 4 pp de participação no mercado global. A Europa Ocidental continuará perdendo peso relativo. Um sinal de esperança para o Velho Continente: enquanto perdeu 5,3 pp de participação de mercado na última década, pode perder “apenas” 4 pp na próxima.

“A fragmentação geopolítica está revertendo muitas das premissas que moldaram a economia global por décadas”, disse Ludovic Subran, economista-chefe e Chief Investment Officer do Grupo Allianz. “À medida que o comércio, os fluxos de capital e a regulação se tornam cada vez mais fragmentados, a resiliência está substituindo a eficiência como princípio organizador dominante. Essa mudança está tornando o ambiente operacional mais complexo e custoso, tornando a busca pela acessibilidade ainda mais urgente. Nada menos do que a importância estratégica dos seguros está em jogo: não apenas como mecanismo de transferência de risco, mas também como habilitador crítico de investimento, inovação e confiança econômica.”

Clique aqui para encontrar o “Mapa Global de Seguros da Allianz”:

https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map