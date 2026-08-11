Campanha da Bradesco Saúde termina em 31 de agosto

A Bradesco Saúde divulgou que deve receber até 31 de agosto as inscrições para a terceira edição da campanha de vendas “Quero Mais Saúde”, voltada à comercialização de planos de saúde SPG (Seguro para Grupos de 3 a 199 pessoas). A ação é válida desde 1º de julho de 2026 e oferece R$ 500 mil em prêmios aos corretores participantes.

A campanha foi criada após as duas primeiras edições, realizadas em 2025. A cada venda de plano de saúde concretizada durante a vigência da ação, independentemente da data de início da cotação, o parceiro — corretor, produtor ou angariador — recebe um número da sorte da Bradesco Capitalização para concorrer aos prêmios. Ao todo, serão mais de 20 contemplados:

1 prêmio de R$ 200 mil em título de capitalização, alusivo ao valor de um carro Jeep Compass;

10 prêmios de R$ 20 mil cada em título de capitalização, alusivos ao valor de uma moto Honda;

10 prêmios de R$ 10 mil cada em título de capitalização, alusivos ao valor de uma bicicleta elétrica ONN.

A estratégia voltada às pequenas e médias empresas considera o potencial do segmento. Segundo dados do Sebrae, quase 5 milhões de empresas dessa categoria foram abertas em 2025. As PMEs também respondem por parcela relevante da geração de empregos no país. De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, os pequenos negócios foram responsáveis por 84% das vagas com carteira assinada criadas em abril.

“A campanha tem o objetivo de criar um incentivo adicional aos corretores na oferta dos planos da Bradesco Saúde, contribuindo para levar os cuidados com a saúde aos pequenos negócios, que são tão importantes para a nossa economia. O momento é favorável, e o plano de saúde se destaca como uma das melhores estratégias corporativas para a atração e retenção de talentos”, comenta Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde.

Portfólio para o SPG

A Bradesco Saúde atua no segmento SPG com planos voltados a empresas de diferentes portes e perfis. Atualmente, a operadora possui mais de 1 milhão de beneficiários nessa modalidade.

No primeiro trimestre de 2026, a operadora registrou crescimento de 7,3% na base de beneficiários de pequenas e médias empresas, em comparação com o mesmo período do ano anterior.