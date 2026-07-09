Governo migra pedidos da LAI para o Informa.BR

Os pedidos de acesso à informação previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI) passaram a ser registrados por meio da plataforma Informa.BR, informou o Governo Federal.

Além de permitir o envio de novas solicitações, mediante autenticação pela conta gov.br, a plataforma reúne informações públicas disponíveis em bases oficiais e possibilita a consulta a pedidos de acesso já respondidos.

O Informa.BR integra dados do Portal da Transparência, do Portal de Dados Abertos e do Busca LAI, sistema utilizado para pesquisa de solicitações respondidas com base na legislação de acesso à informação.

Segundo o governo, a mudança se aplica exclusivamente aos pedidos de acesso à informação. As manifestações de ouvidoria, como denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e pedidos de simplificação de serviços públicos, continuam sendo registradas pelo sistema Fala.BR.

Os pedidos podem ser realizados diretamente na plataforma Informa.BR.