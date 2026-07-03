Corretores acompanham nova fase comercial da Tokio Marine

A Tokio Marine Seguradora reuniu, na quarta-feira (1º), corretores e assessorias em São Paulo para apresentar os resultados da companhia, a nova estrutura comercial e as perspectivas de crescimento para os próximos anos.

Maior regional da seguradora no país, São Paulo encerrou o último ano com produção superior a R$ 2 bilhões, consolidando sua participação na operação da companhia. A região lidera os segmentos de Condomínio e Riscos de Engenharia e ocupa a segunda posição em Automóvel, Fiança Locatícia e Transportes.

A companhia informou que conta atualmente com cerca de 49 mil corretores em todo o Brasil e que vem ampliando os investimentos em capacitação, desenvolvimento comercial e estrutura de apoio ao canal de distribuição.

Segundo a seguradora, essa estratégia contribuiu para que o canal de Varejo alcançasse R$ 10,97 bilhões em produção até junho, aproximando-se da marca de R$ 11 bilhões.

O encontro também marcou a apresentação de Marcelo Goldman aos parceiros da região como novo vice-presidente Comercial e de Produtos Massificados. O executivo destacou o compromisso de fortalecer o relacionamento com corretores e assessorias, por meio de maior proximidade e da adoção de iniciativas voltadas à geração de negócios.

Goldman também apresentou indicadores da operação da Tokio Marine no Brasil. Segundo ele, a companhia mantém trajetória de crescimento acima da média do mercado desde 2011. No segmento de Automóvel, administra uma carteira de aproximadamente 3,4 milhões de veículos e registra crescimento de cerca de 10% em 2026.

Outro destaque apresentado durante o evento foi a área de Ramos Diversos Massificados, que ultrapassou R$ 1 bilhão em produção e acumula crescimento de 27% neste ano, impulsionado principalmente pelo desempenho do Seguro Fiança Locatícia.

Ao final do encontro, a companhia reafirmou a estratégia de manter investimentos em tecnologia, capacitação, inovação e relacionamento com corretores e assessorias, apontados como canais centrais para a expansão dos negócios.