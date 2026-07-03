Aon reforça operação latino-americana com nova liderança

A Aon anunciou a nomeação de Gabriel Dib como Head of Enterprise Client Group & Multinational Clients para a América Latina, com efeito imediato. O executivo passa a liderar a estratégia integrada de atendimento a clientes multinacionais na região.

Na nova função, Dib será responsável por promover uma abordagem integrada em gestão de riscos e capital humano para empresas com operações em diferentes mercados, conectando soluções globais às necessidades específicas de cada país da América Latina.

“O cenário de riscos está cada vez mais complexo e interconectado. Integrar a liderança de Enterprise Client Group e de clientes multinacionais nos permite oferecer uma experiência mais consistente, fortalecer a colaboração entre equipes e continuar gerando valor, alinhando as capacidades globais da Aon às necessidades específicas de cada mercado na América Latina. A trajetória de Gabriel e seu profundo conhecimento do mercado serão fundamentais para continuarmos apoiando nossos clientes na tomada das melhores decisões”, afirmou Pedro Penalva, CEO para a América Latina na Aon.

Gabriel Dib está na Aon há 12 anos, período em que atuou em diferentes funções estratégicas, incluindo oito anos nos Estados Unidos. Ao longo de sua trajetória, liderou carteiras de empresas multinacionais e participou da expansão do relacionamento da companhia com grandes corporações em diversos mercados.

A companhia descata que a nomeação faz parte da estratégia de fortalecer a integração entre as áreas de atendimento a clientes multinacionais e de gestão de grandes contas, ampliando a colaboração entre equipes e o suporte às organizações que atuam em diferentes países.

A reorganização também está alinhada à política de desenvolvimento de lideranças da Aon e ao fortalecimento de equipes voltadas à gestão de riscos e capital humano em um ambiente de negócios cada vez mais complexo.