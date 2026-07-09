Reajustes pressionam escolha de planos empresariais

A escolha de um plano de saúde corporativo tem se tornado uma decisão cada vez mais estratégica para as pequenas e médias empresas brasileiras. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostram que, nos dois primeiros meses de 2026, contratos coletivos com até 29 vidas registraram reajuste médio de 13,48%, enquanto aqueles com mais de 30 beneficiários tiveram aumento médio de 8,71%. A diferença evidencia o impacto financeiro que uma escolha inadequada pode gerar para os negócios, especialmente em um cenário de pressão sobre custos.

A agilidade na análise e na comparação de opções se torna um diferencial competitivo para os corretores. Para apoiá-los nesse processo, a Bliss desenvolveu a Fátima, uma assistente digital de backoffice que automatiza atividades operacionais e reduz a margem de erro em tarefas que tradicionalmente consomem boa parte da rotina desses profissionais.

Tarefas que antes levavam de 30 minutos a até três dias para serem concluídas agora podem ser executadas em menos de quatro minutos, com muito mais precisão. Consultas às cooperativas são realizadas em cerca de 40 segundos, enquanto processos de cotação e emissão de apólices levam entre três e quatro minutos — eliminando boa parte das falhas manuais que costumam gerar retrabalho nesse tipo de processo.

“Escolher um plano de saúde deixou de ser uma decisão baseada apenas em preço. Hoje, fatores como reajustes, perfil de utilização e características de cada empresa têm impacto direto nos custos ao longo do tempo.

Nesse contexto, o corretor assume um papel estratégico ao ajudar o cliente a tomar decisões mais conscientes. A Fátima entra como uma aliada nesse processo, reduzindo a carga operacional, a margem de erro e dando mais agilidade, o que permite que esse profissional atue cada vez mais como consultor e menos como executor de tarefas burocráticas”, afirma Cesar Zuchi, Diretor de Expansão da Bliss.