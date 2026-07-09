Generali Brasil participa do ClienteSA XSummit 2026

A Generali Brasil participou da 17ª edição do ClienteSA XSummit 2026, realizada nos dias 29 e 30 de junho, em que apresentou sua estratégia voltada à experiência do cliente como parte da gestão dos negócios. Durante a sessão “Como definir metas que tragam performance”, o diretor de Marketing e Jornada do Cliente da companhia, Daniel Patini, afirmou que indicadores operacionais devem ser acompanhados por métricas relacionadas à qualidade do atendimento.

“Performance operacional é importante, mas não pode acontecer às custas da empatia e cordialidade. Na Generali, combinamos indicadores quantitativos, análise de sentimento por inteligência artificial e uma cultura centrada no cliente para entregar uma experiência de excelência”.

Segundo a companhia, há dois anos foi criado um grupo de embaixadores do cliente, formado por colaboradores de diferentes áreas, responsável por disseminar a cultura de experiência do cliente e desenvolver iniciativas de melhoria. De acordo com a Generali, o programa já resultou em mais de 30 projetos implementados.

Para Patini, a experiência do cliente deixou de ser apenas um indicador de satisfação e passou a influenciar diretamente os resultados da empresa.

“Na Generali, acompanhamos indicadores operacionais e de experiência do cliente porque ambos impactam diretamente os resultados do negócio. Um atendimento de qualidade fortalece a confiança dos parceiros distribuidores, impulsiona as vendas, contribui para a renovação de contratos e reforça a sustentabilidade das parcerias. A experiência do cliente deixou de ser apenas um indicador de satisfação e passou a ser um indicador estratégico de negócio”, conclui Patini.

A 17ª edição do ClienteSA XSummit reuniu mais de 100 palestrantes e cerca de 3 mil participantes para debates sobre experiência do cliente, inovação e transformação dos modelos de relacionamento.

Durante o evento, a Generali Brasil também recebeu o Prêmio ClienteSA na categoria Ouro – Excelência em Liderança de CX, reconhecimento voltado a iniciativas relacionadas à experiência do cliente.