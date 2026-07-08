José Bailone assume vice-presidência de Riscos Corporativos no Grupo HDI

O Grupo HDI anunciou a criação da Vice-Presidência de Riscos Corporativos e a nomeação de José Bailone para comandar a nova estrutura. O executivo, que acumula mais de 35 anos de experiência no mercado segurador, assume o cargo em 13 de julho.

Segundo a companhia, a mudança faz parte da reorganização da estrutura de negócios e busca ampliar a especialização das operações. Com a nova configuração, a área de Riscos Corporativos passa a contar com uma vice-presidência dedicada exclusivamente ao segmento, enquanto Rafael Ramalho, que respondia pela operação de Automóvel, passa a acumular também as frentes de Vida e Massificados.

Engenheiro mecânico, Bailone iniciou a carreira na área de engenharia de riscos e, ao longo de sua trajetória, ocupou posições de liderança em subscrição, governança, gestão de portfólio e negócios corporativos.

Antes de ingressar no Grupo HDI, atuava na Zurich Seguros, onde era responsável pelos negócios corporativos e pela operação de subscrição de Property & Casualty (P&C) no Brasil. O executivo também passou por seguradoras como Berkley e Mapfre.

Na nova função, Bailone será responsável pela estratégia, desenvolvimento e gestão da operação de Riscos Corporativos, área que reúne os produtos e a estrutura da antiga HDI Global no Brasil.

“Assumo este desafio com entusiasmo e a convicção de que o Grupo HDI vive um momento importante de expansão e transformação. Minha expectativa é contribuir para uma nova etapa de crescimento sustentável dos negócios de Riscos Corporativos, ampliando nossa atuação, fortalecendo a proximidade com clientes, corretores e parceiros e criando novas oportunidades em diferentes segmentos do mercado. Tudo isso apoiado por uma gestão técnica consistente, capaz de impulsionar o desenvolvimento de longo prazo da operação”, afirma José Bailone.

De acordo com o Grupo HDI, a operação brasileira encerrou o último ano com R$ 15,8 bilhões em prêmios emitidos. Desse total, aproximadamente 19% tiveram origem no segmento de Riscos Corporativos, que passa a contar com uma estrutura executiva dedicada.