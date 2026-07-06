Seguros Unimed fatura R$ 4,76 bilhões em São Paulo

A Seguros Unimed registrou faturamento superior a R$ 4,76 bilhões no estado de São Paulo entre abril de 2025 e março de 2026, englobando sua carteira composta pelos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência Privada e Ramos Elementares (seguros patrimoniais e de responsabilidade civil). O montante representa um crescimento sólido de 16% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O faturamento em Saúde foi um dos principais motores da companhia no Estado, alcançando mais de R$4,23 bilhões, um incremento de 17%.

O segmento de Ramos Elementares lidera o crescimento, com alta de 32%, seguido por Vida com 19% e Odontologia, que cresceu 15%. Se tratando de número de vidas, o destaque é para o produto de Vida, que alcançou 2,28 milhões de segurados, com Saúde e Odontologia na sequência, com mais de 354 mil e 316 mil vidas, respectivamente.

O dinamismo da capital paulista também foi determinante para esses resultados. Na cidade de São Paulo, o faturamento consolidado passou dos R$2,66 bilhões, alta de 16%. O segmento de Saúde foi responsável por 56,6% do montante ao longo dos últimos 12 meses, a partir de março deste ano, somando mais de R$2,40 bilhões. O destaque, contudo, foi o avanço na base de clientes ativos somando todos os produtos, que alcançou 1,33 milhão de vidas protegidas — um crescimento de 154% em beneficiários na capital, impulsionado, principalmente, pelo salto de 234% na quantidade de segurados no ramo de Vida.

Para acompanhar essa evolução, a seguradora intensificou a expansão da rede credenciada nas linhas empresariais. Entre os destaques, está a nova parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, referência em alta complexidade, que agora atende aos planos Superior, Dinâmico, Superior Plus, Líder e Sênior.

“A atuação conjunta com as Unimeds regionais é um diferencial competitivo que protege, gera receita e amplia nossa atuação em 92% do território nacional, fortalecendo todo o Sistema Unimed. Quando trazemos esse foco para a capital, realizamos um movimento estruturado de aproximação com grandes prestadores para entregar um atendimento de excelência. Nosso objetivo é demonstrar esse reforço de infraestrutura e qualidade de portfólio, consolidando nossa posição com padrões internacionais de segurança”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.