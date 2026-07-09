Ultima atualização 09 de julho

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Susep publica Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis

Susep

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou uma nova versão do Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis do Mercado Segurador, documento que consolida orientações sobre a aplicação da legislação contábil às entidades supervisionadas pela autarquia.

O manual reúne diretrizes relacionadas à elaboração de demonstrações contábeis, auditoria independente e escrituração contábil das operações realizadas pelos segmentos regulados pela Susep.

Entre as atualizações da nova edição estão orientações sobre a republicação de demonstrações contábeis, o tratamento contábil do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) e procedimentos aplicáveis às operações de securitização.

O documento está disponível para consulta no portal da Susep.

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