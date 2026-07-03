Bradesco Seguros e Swiss Re promovem imersão para lideranças

O Grupo Bradesco Seguros promoveu, entre os dias 6 e 13 de junho, mais uma edição do programa Talento Internacional, iniciativa voltada ao desenvolvimento de profissionais que se destacaram em campanhas comerciais da companhia. Realizado em Zurique, na Suíça, o programa reuniu 19 participantes, entre colaboradores e representantes da alta liderança do grupo.

Desenvolvido em parceria com a Swiss Re, a Talento Internacional proporcionou aos participantes uma experiência que combinou conteúdo, intercâmbio com especialistas internacionais e vivências, alinhadas aos desafios e tendências do mercado segurador.

Para Ney Ferraz Dias, CEO da Bradseg, a iniciativa representa uma evolução na forma de reconhecer talentos dentro da organização. “A Talento Internacional foi concebida para ir além do reconhecimento tradicional. Nosso objetivo foi proporcionar uma experiência que combinasse valorização profissional, desenvolvimento executivo e conexão com as principais discussões que impactam o futuro do nosso setor. Em conjunto com a nossa parceira Swiss Re foi possível construir uma jornada alinhada ao nosso negócio e às competências que entendemos como fundamentais para a formação de lideranças cada vez mais preparadas para um ambiente em constante transformação”, destaca.

Desenvolvimento e reconhecimento

Parte da programação foi realizada no Swiss Re Centre for Global Dialogue, em Rüschlikon, próximo a Zurique, onde os participantes acompanharam sessões conduzidas por especialistas da resseguradora sobre temas relacionados à liderança, inovação, tomada de decisão, transformação dos modelos de negócio e evolução do mercado segurador.

Ao longo de dois dias de atividades, o grupo também participou de debates e recebeu certificado de conclusão do programa.

A agenda incluiu ainda visitas técnicas e institucionais, encontros com profissionais do mercado internacional e atividades voltadas ao conhecimento da história, da economia e da cultura suíça, incluindo visita à sede da Swiss Re e outras experiências relacionadas ao ambiente de inovação da região.

Entre os participantes da edição de 2026 estiveram Ney Ferraz Dias, CEO do Grupo Bradesco Seguros; Bernardo Ferreira Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência; Rodrigo Bacellar, diretor-presidente da Bradesco Seguros Auto/RE; Vinicius Marinho da Cruz, diretor financeiro (CFO) do Grupo Bradesco Seguros; Leonardo Freitas, diretor comercial da Bradesco Seguros; Carlos Picini, diretor da Bradescor; e Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

O programa faz parte das iniciativas da companhia voltadas ao desenvolvimento de profissionais e à formação de lideranças, por meio de ações de capacitação e intercâmbio com instituições e especialistas do mercado internacional.