Porto Seguro leva atendimento em até 15 minutos para o Sul

A Porto Seguro ampliou para Curitiba e Porto Alegre o serviço de atendimento em até 15 minutos durante a noite e a madrugada. A partir de agora, clientes do Seguro Auto da companhia nas duas cidades podem solicitar assistência para carros e motos entre 22h e 5h, em casos de imprevistos fora de casa.

A expansão faz parte da ampliação do serviço para novas regiões. A operação é conduzida pela Porto Serviço e conta com uma frota dedicada, equipada com rastreamento em tempo real. Entre as ocorrências atendidas estão troca de bateria, pane elétrica, troca de pneus, envio de combustível e abertura do veículo em caso de chave trancada.

O acionamento pode ser feito pelos canais oficiais da Porto Seguro, como aplicativo, WhatsApp ou telefone. O primeiro suporte é previsto em até 15 minutos, exceto em rodovias. Caso o prazo seja ultrapassado, o segurado recebe 15% de desconto na renovação do seguro da Porto.

“A nossa atuação é guiada pelo cuidado com as pessoas. Com essa premissa, buscamos evoluir continuamente a experiência dos nossos clientes por meio da inovação em nossos serviços. A expansão reflete esse propósito e é resultado do desempenho consistente que observamos nas cidades onde o serviço já é oferecido. Nosso objetivo é oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e de excelência ”, declara Patricia Chacón, CEO da Porto Seguro.

Lançado em novembro de 2025 em São Paulo, o serviço registra mais de 95% dos atendimentos realizados dentro do prazo estabelecido. Além da capital paulista, a operação está disponível em São Caetano do Sul, Campinas, Rio de Janeiro e Salvador.

“Com essa expansão, o ’15 Minutos’ já está presente em sete localidades, levando cuidado e um atendimento mais ágil aos segurados de diferentes regiões do país. A iniciativa conta com uma equipe de prestadores altamente preparados e comprometidos com um padrão elevado de serviço, garantindo uma experiência consistente e acolhedora quando o cliente mais precisa”, destaca Lene Araújo, CEO da Porto Serviço.

A expansão ocorre dentro da estratégia da companhia para serviços relacionados à mobilidade. Com 80 anos de atuação, a Porto Seguro também cita iniciativas como a campanha “Trânsito Mais Gentil”, a criação de uma frota própria de guinchos e a introdução do sistema “Brake Light” no Brasil, na década de 1980.