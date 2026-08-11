Akad cria Sala de Emergência para segurados de D&O

A Akad Seguros lançou a Sala de Emergência D&O, central de atendimento que oferece orientação técnica inicial a administradores segurados diante de situações que possam envolver a cobertura do seguro. A iniciativa serve para orientar os administradores segurados e busca também reduzir o risco de decisões precipitadas diante de investigações, notificações judiciais ou administrativas, questionamentos regulatórios, conflitos societários e outros episódios que podem gerar exposição pessoal para executivos e conselheiros.



Disponível aos segurados de D&O da companhia, o serviço oferece um atendimento de até uma hora para esclarecer dúvidas sobre as coberturas contratadas, os limites e as condições da apólice, os procedimentos de comunicação à seguradora e os cuidados que devem ser adotados antes da formalização de um possível sinistro. “Muitas vezes, as primeiras decisões são tomadas sob forte pressão, quando o administrador ainda não sabe se a situação deve ser comunicada à seguradora ou quais medidas podem afetar a cobertura. A Sala de Emergência foi criada para preencher esse intervalo e oferecer mais clareza para que ele possa agir de maneira segura e organizada”, afirma Yasmin Arriscado, Coordenadora de D&O e Cyber da Akad.



O atendimento é realizado em parceria com o escritório Torelly Bastos, Pellin & Leal – Advocacia, especializado em seguros D&O. Durante a consulta, o segurado pode receber orientações iniciais sobre preservação de documentos, comunicação de uma circunstância ou possível sinistro, contratação de advogados e especialistas e procedimentos previstos na apólice.



Entre os erros mais comuns nesses momentos estão deixar de comunicar uma situação potencialmente relevante, reconhecer responsabilidade ou celebrar acordos sem a anuência da seguradora, realizar pagamentos antes da análise do caso e responder de maneira precipitada a autoridades, terceiros ou à imprensa. A falta de preservação de documentos e o compartilhamento inadequado de informações sensíveis também podem prejudicar a condução do processo. Em um caso de notificação, por exemplo, o administrador pode ter dificuldade para identificar se o episódio exige apenas uma consulta jurídica ou se já deve ser comunicado à seguradora. A orientação inicial ajuda a organizar os primeiros passos, preservar informações importantes e evitar medidas que possam dificultar uma futura análise de cobertura.



“A exposição pessoal de executivos e conselheiros aumentou com o avanço da atuação dos órgãos reguladores e das exigências relacionadas à governança, compliance, proteção de dados e sustentabilidade. Nesse ambiente, o seguro precisa ir além da indenização e apoiar o administrador também na prevenção e na gestão do risco ao longo de toda a vigência da apólice”, acrescenta Yasmin.



A Sala de Emergência tem caráter inicial, preventivo e informativo. O atendimento não substitui a análise formal de cobertura, a regulação do sinistro, a defesa do administrador ou a emissão de parecer jurídico, nem representa autorização automática para despesas. Todas as coberturas permanecem sujeitas aos termos, limites, condições e exclusões da apólice contratada. O serviço funciona em horário comercial e pode ser acionado pelo telefone 0800 000 1450.