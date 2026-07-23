Congresso Brasileiro de Atuária divulga programação

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) divulgou a programação do 15º Congresso Brasileiro de Atuária, que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro. Com o tema “Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira”, o evento reunirá especialistas para discutir temas como inteligência artificial, transformação digital, gestão de riscos, previdência e sustentabilidade.

Realizado desde 1994, o Congresso Brasileiro de Atuária reúne profissionais, pesquisadores, executivos, representantes de órgãos reguladores e lideranças dos mercados de seguros, previdência, saúde suplementar, finanças, investimentos e gestão de riscos.

O presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, Giancarlo Germany, afirma que o congresso reflete as transformações pelas quais a profissão vem passando.

“A atuação do atuário nunca foi tão estratégica. Em um mundo marcado por mudanças aceleradas, inteligência artificial, transformação digital, longevidade e novos riscos, nossa profissão assume um papel fundamental na construção de soluções sustentáveis para empresas, governos e para toda a sociedade. O 15º Congresso Brasileiro de Atuária representa esse momento de evolução da carreira e reafirma o compromisso do IBA com a excelência técnica, a inovação e o desenvolvimento da profissão”.

A programação reúne profissionais, pesquisadores, executivos, representantes dos órgãos reguladores e lideranças dos mercados de seguros, previdência, saúde suplementar, finanças, investimentos e gestão de riscos, promovendo debates sobre os principais desafios enfrentados pela sociedade em um cenário de rápidas transformações tecnológicas, regulatórias e demográficas. O evento terá início, no dia 12 de agosto, com um Curso Pré-Congresso dedicado ao tema “Risco, Dados e Inteligência para Atuários em Seguros Não-Vida”, reunindo especialistas nacionais e internacionais para uma imersão técnica voltada ao desenvolvimento profissional.

O encerramento da atividade contará com um coquetel de integração entre os participantes. Já nos dias 13 e 14 de agosto, o congresso oferecerá uma agenda diversificada de painéis e palestras que abordarão temas estratégicos para o presente e o futuro da profissão. Entre os assuntos em destaque estão: Integração entre dados, regulação e inteligência atuarial; Inteligência Artificial aplicada à Atuária; Transformação digital e uso estratégico de dados; Previdência Social e previdência complementar; Longevidade e seus impactos econômicos; ESG e sustentabilidade; Gestão de riscos climáticos; Novos mercados de atuação para atuários; Mutualismo e inovação no mercado segurador; e Inteligência atuarial aplicada à tomada de decisão.

Além das apresentações técnicas, o evento contará com atividades voltadas ao networking e à troca de experiências entre profissionais, além da participação de especialistas e palestrantes internacionais.

Para a diretora de Perícias do IBA e integrante da comissão organizadora, Priscila Portal, a programação foi estruturada para refletir as mudanças no mercado.

“O Congresso foi planejado para proporcionar uma experiência que combina atualização técnica, visão estratégica e integração entre diferentes segmentos da atuária. A profissão vive um momento de expansão, impulsionado pelo uso intensivo de dados, pelas novas tecnologias e pela crescente complexidade dos riscos. Nossa programação busca exatamente preparar os profissionais para esse novo cenário, promovendo debates qualificados e a troca de experiências entre especialistas de diferentes áreas de atuação.”

A expectativa da organização é reunir profissionais de diferentes segmentos para debater os desafios e as tendências da ciência atuarial.