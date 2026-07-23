Icatu eleva capital segurado para R$ 150 milhões

A Icatu Seguros ampliou para R$ 150 milhões o capital segurado disponível em seus produtos de seguro de vida individual. A mudança também inclui a elevação da idade máxima de contratação para 80 anos, novas opções de contratação sem resgate e o desenvolvimento de uma modalidade de pagamento único.

Ampliando o acesso aos produtos de proteção, a companhia também elevou a idade de ingresso até 80 anos e oferece capitais segurados que vão de R$50 mil a R$150 milhões. Além disso, o portfólio foi complementado com opções de seguro mais acessíveis, sem a possibilidade de resgate. Em breve, a companhia também disponibilizará uma nova solução de seguro com pagamento único e possibilidade de resgate.

A ampliação do capital segurado reforça a capacidade da companhia de atender famílias, empresários e clientes com estruturas patrimoniais mais sofisticadas, oferecendo soluções para proteção financeira, geração de liquidez e planejamento sucessório familiar e empresarial. Ao mesmo tempo, a Icatu mantém opções com preços a partir de R$26 mensais, demonstrando a abrangência de um portfólio preparado para atender diferentes perfis, momentos de vida e necessidades de proteção.

“Nossa missão na Icatu é proteger a maior quantidade possível de brasileiros, portanto, a evolução do nosso portfólio de produtos é pautada em oferecer flexibilidade e personalização. Dessa forma, conseguimos colocar a necessidade do cliente em primeiro lugar e, a partir disso, oferecer soluções completas de seguro de vida e de previdência privada. Proteção não pode ser um privilégio e nem uma solução padronizada, pois cada pessoa tem uma realidade financeira, uma estrutura familiar e um projeto de vida diferente. Nosso papel é compreender essa diversidade e oferecer respostas à altura, da proteção essencial às estratégias patrimoniais e sucessórias mais sofisticadas”, afirma Antonio Carlos de Almeida Braga, Diretor de Produtos da Icatu Seguros.

Os lançamentos reforçam a estratégia da Icatu de ampliar as possibilidades de proteção oferecidas aos seus clientes, combinando seguro, previdência e planejamento patrimonial em uma visão integrada das necessidades financeiras ao longo da vida.

O desenvolvimento do mercado de wealth management e a maior preocupação das famílias brasileiras com a transferência de patrimônio entre gerações têm ampliado a presença do seguro de vida nas estratégias de planejamento sucessório.

Nos seguros de vida, o capital pago em razão da morte do segurado, em regra, não integra a herança nem depende da conclusão do inventário. Os recursos são destinados diretamente aos beneficiários indicados na apólice, conforme a legislação, as condições contratuais e a apresentação da documentação necessária.

Essa característica pode ser especialmente relevante em patrimônios compostos por empresas, imóveis ou outros ativos de menor liquidez. Nessas situações, o seguro disponibiliza recursos para a manutenção financeira da família, o pagamento de despesas, a reorganização societária ou a continuidade dos negócios, sem que os beneficiários precisem vender ativos de forma imediata.

“O papel do seguro dentro do planejamento patrimonial é bastante objetivo: disponibilizar recursos em um momento no qual tempestividade, liquidez e previsibilidade fazem diferença. Isso ajuda a preservar o patrimônio e evita que decisões importantes sejam tomadas às pressas ou em condições desfavoráveis”, explica Luciana Bastos, Diretora de Produtos de Vida da Icatu Seguros.

Vida impulsiona crescimento da Icatu

O lançamento ocorre em um período de forte expansão da carteira de seguro de vida da Icatu. Em 2025, a companhia registrou R$6,1 bilhões em prêmios retidos no segmento, avanço de 19% em relação ao ano anterior. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo crescimento de 67,1% em vida individual.

Ao longo de 2025, a Icatu pagou aproximadamente R$1,8 bilhão em indenizações de seguro de vida, recursos destinados à proteção financeira de famílias, profissionais e empresas em diferentes regiões do país.

“Esses números mostram que o seguro de vida está ocupando um espaço cada vez mais relevante no planejamento financeiro dos brasileiros. Nosso compromisso é continuar evoluindo para ampliar o acesso à proteção e oferecer soluções capazes de acompanhar as pessoas em diferentes fases da vida, sempre com subscrição responsável, visão de longo prazo e solidez”, conclui Luciana.