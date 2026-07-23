Porto abre inscrições para Programa de Estágio

A Porto abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026.2. As oportunidades são destinadas a estudantes de graduação e contemplam diferentes áreas da companhia, como Tecnologia e Dados, Negócios e Estratégia, Marketing e Growth, Financeiro e Investimentos, Operações e Seguros e Gente e Gestão.

As inscrições podem ser realizadas até 3 de agosto, por meio da plataforma da 99jobs, responsável pelo processo seletivo.

O programa prevê a participação dos estagiários em projetos da companhia, além de mentorias e atividades voltadas ao desenvolvimento profissional.

“Queremos atrair estudantes curiosos, colaborativos e com sede de aprendizado. Na Porto, a evolução acontece no dia a dia: oferecemos autonomia para que os estagiários atuem em desafios reais, tenham suporte de mentores e construam um futuro promissor, conectado à nossa essência”, destaca Patrícia Coimbra, diretora de Gente e Cultura da Porto.

As vagas são destinadas a estudantes de graduação de qualquer área, com previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 e disponibilidade para atuar 30 horas semanais no modelo presencial. O programa não exige experiência profissional nem conhecimento de inglês.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio compatível com o mercado, planos de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-transporte, convênio farmácia, seguro de vida, Wellhub, descontos em produtos da companhia e acesso a espaços esportivos e academias parceiras.

O processo seletivo será dividido em três etapas: inscrições e testes on-line, entre julho e agosto; painéis e entrevistas com gestores, em agosto; e admissão e integração dos aprovados, em setembro. O acompanhamento das etapas será realizado via WhatsApp pela equipe da 99jobs.

Segundo a Porto, o programa também busca ampliar a diversidade entre os participantes e incentiva a candidatura de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIAP+.

As informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo e inscrições estão disponíveis na plataforma da 99jobs.