ISB Brasil divulga estudo realizado na Semana do Seguro

O Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) promoverá, no próximo dia 27 de julho, a apresentação oficial dos resultados da pesquisa realizada durante a Semana do Seguro de Curitiba. O evento será realizado às 16h30, no Anfiteatro do Palácio Avenida, na capital paranaense.

O levantamento ouviu moradores em diferentes regiões de Curitiba com o objetivo de compreender a percepção da população sobre o mercado de seguros. Os resultados inéditos serão apresentados ao setor e devem fornecer subsídios para seguradoras, corretoras, assessorias e demais profissionais interessados em ampliar a cultura do seguro no país.

A pesquisa foi conduzida por diretores e associados da entidade ao longo da programação da Semana do Seguro e busca oferecer um retrato da forma como a sociedade enxerga o segmento, identificando oportunidades para ampliar o conhecimento e a conscientização sobre a importância da proteção securitária.

As vagas para acompanhar a apresentação são limitadas. As inscrições podem ser realizadas pelo link disponibilizado pelo ISB Brasil.