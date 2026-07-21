Cliente da APet recebe prêmio de R$ 10 mil em sorteio mensal

A APet entregou um prêmio bruto de R$ 10 mil ao cliente Leandro Neves Oliveira, contemplado no sorteio mensal destinado aos tutores que possuem planos de saúde pet da empresa. O prêmio é garantido pela Zurich Capitalização e foi entregue em julho, na sede da companhia, em São Paulo.

Cliente da APet há três anos, Leandro possui planos para seus dois cães da raça Spitz Alemão, Kira e Sushi. Segundo ele, além da premiação, a experiência com os serviços oferecidos pela empresa motivou a permanência como cliente.

“Gostaria de agradecer por ter sido contemplado com este prêmio. Tenho o plano de saúde há três anos para os meus dois pets e estou satisfeito. É um plano que funciona e que se diferencia no mercado. Recomendo e utilizo sempre que necessário, sem nunca ter enfrentado problemas. Além disso, ainda tive a felicidade de ser contemplado com este prêmio. Espero continuar com a APet por muitos anos”, comenta Leandro

Além da assistência veterinária, os planos da APet incluem benefícios como seguro de vida para o tutor, telemedicina para o titular e até três dependentes, além da participação automática no sorteio mensal.

Para o CEO da APet, Luiz Gênova, a entrega representa o fortalecimento do propósito da empresa e o reconhecimento de uma relação baseada em confiança, acolhimento e qualidade no atendimento. “Este momento fortalece nosso propósito de democratizar o acesso à saúde e aos cuidados de qualidade para os pets, proporcionando uma jornada encantadora para nossos clientes e seus companheiros. O depoimento do Leandro e nossos indicadores de atendimento nos enchem de orgulho e mostram que estamos no caminho certo, concluiu”, destaca.