Instituto Aon abre inscrições para o Programa Jovem Seguro

O Instituto Aon está com inscrições abertas para a 12ª edição do Programa Jovem Seguro, iniciativa voltada à formação e preparação de jovens para o mercado de trabalho. Nesta edição, serão oferecidas 45 vagas gratuitas, com inscrições abertas até 24 de julho.

Criado em 2014, o programa já contribuiu para a formação de quase 500 jovens e tem como pilares a educação, a empregabilidade e a formação profissional.

Podem participar jovens de 16 a 22 anos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais de instituições particulares. Para pessoas com deficiência (PCDs), não há limite de idade.

Com apoio pedagógico do Instituto Techmail, o curso terá duração de três meses, totalizando 312 horas de atividades em período integral, com início previsto para 28 de agosto.

Na cidade de São Paulo, a formação será realizada em formato híbrido, com aulas online e encontros presenciais no escritório da Aon e no Instituto Techmail. Para participantes de outras localidades, o curso será oferecido integralmente na modalidade de ensino a distância (EAD).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo candidato no site do processo seletivo. No caso de menores de idade, o formulário deverá ser preenchido pelo responsável legal.

Segundo a Aon, o processo seletivo será conduzido pelo Instituto Techmail e poderá incluir validação dos critérios de elegibilidade, questionário socioeconômico e prova de conhecimentos gerais.